Litvanci pitali Gedraitisa za zastavu Rusije u Areni: Košarkaš Zvezde oglasio se odmah poslije poraza

Košarkaš Crvene zvezde Rokas gedraitis prokomentarisao rusku zastavu na tribinama protiv Žalgirisa.

Izvor: X/@BasketNews_lt

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Žalgirisa (86:80) u Beogradskoj areni, a taj poraz mogao bi da bude veoma bolan za crveno-buhele. Ekipa Janisa Sferopulosa nikako nije uspuhevala da pronađe ritam u odbrani, dominirao je Silvan Francisko koji je pogađao iz svih pozicija, a planove time iz Litvanije nisu pokvarile ni ruske zastave na tribinama.

Navijači Crvene zvezde dočekali su Žalgiris koreografijom u bojama ruske zastave i ruskom muzikom, a Litvanci su nakon meča pitali Rokasa Gedraitisa šta misli o tome. Košarkaš Crvene zvezde odgovorio je da ne podržava Rusiju, a naveo je i da pred početak sezone nije putovao na turnir koji su crveno-bijeli igrali u toj zemlji.

"Znate moj stav. Nisam otišao u Rusiju prije početka sezone, tako da sigurno znate, i mislim da stvarno razumijete i shvatate šta podržavam. To je to, to je tužno", rekao je Rokas Gedraitis za sajt "BasketNews" nakon meča u kojem je Žalgiris pobijedio Crvenu zvezdu.

Rokas Giedraitis sureagavo į provokacijas „Žalgiriui“ Belgrado arenojepic.twitter.com/S9eZFyPHVj — BasketNews.lt (@BasketNews_lt)February 27, 2025

Litvanski košarkaš kratko je prokomentarisao i sam meč.

"Žalgiris je igrao bolje, imao je više agresije. Sa strane je izgledalo kao da žele više. Oni su se danas pokazali kao mnogo bolji tim, dijelili su loptu izvanredno. Francisko je pravi igrač, ubacio je svoje šuteve", rekao je Rokas i osvrnuo se na svoju ulogu:

"Uvijek želim da igram više, ali to je odluka trenera. Poštujem njegovu odluku, trudim se da budem spreman".

Rokas Gedraitis je protiv tima iz rodne zemlje odigrao šest i po minuta i postigao je tri poena, a zanimljivo je da je samo jednom šutnuo ka košu. Sve ostale kolone litvanskog košarkaša ostale su prazne - nije imao skok ni u odbrani ni u napadu, nije zabilježio asistenciju, izgubio ili ukrao loptu, napravio ili iznudio faul...

Vidi opis Litvanci pitali Gedraitisa za zastavu Rusije u Areni: Košarkaš Zvezde oglasio se odmah poslije poraza Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!