"Na jedno nismo bili spremni": Janis Sferopulos objasnio šta je falilo Zvezdi protiv Žalgirisa

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos o porazu od Žalgirisa

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je poslije poraza od Žalgirisa da bi njegov tim morao da izvuče pouke iz neuspjeha.

"Teška utakmica za nas. Nismo defanzivno igrali dobro. To je glavni razlog zbog kojeg smo izgubili. Nismo počeli dobro, nismo počeli ni drugi dio meča dobro, iako smo rekli da moramo da reagujemo, da budemo agresivniji u odbrani. Vidjeli ste da je Silvan Francisko imao sjajan dan, probali smo da mijenjamo odbranu na njega, pokušavali smo više stvari, ali uvijek je nalazio rješenje. Najvažnije je da nismo bili spremni da igramo snažno i da budemo agresivni koliko ovakva utakmica zahtijeva", rekao je Sferopulos, uz zahvalnost navijačima za podršku.

Da li Žalgiris ne odgovara Zvezdi? Peti put u nizu ju je pobijedio, a o partiji Silvana Franciska će se još dugo pričati.

"Slušajte, Žalgiris je odigrao jednu od svojih najboljih utakmica, šutirali su sa visokim procentom, a njihov prosjek nije kao večeras. To ne znači da ne moramo da budemo agresivni i iz ove utakmice moramo da naučimo to da uvijek moramo da budemo agresivni. Možda nekad nećemo dobro početi, ali moramo da podižemo agresivnost i da se borimo jače. To danas nismo radili. I mislim da smo pokušavali, ne žalim se na svoje igrače i ne govorim da nisu pokušali, ali očigledno je da nije bilo dovoljno. Moramo jače sljedeći put".

"Dobrić je još fizički slab da igra"

Sferopulos je naglasio nekoliko puta da bi ovaj meč trebalo da bude velika lekcija za njegov tim.

"Moramo da reagujemo poslije ovog poraza i ne smijemo da dozvolimo da ovaj poraz utiče na naš kontinuitet. Na dobrom smo putu i ne smijemo da ga izgubimo. Moramo da naučimo. Ako smo pametni, naučićemo iz ovog meča".

Ognjen Dobrić igrao je samo tri minuta, kapiten Branko Lazić presjedio je meč u dresu na klupi.

"Ognjen Dobrić je još bolestan, bio je i povrijeđen prije toga. Povraćao je, imao je probleme i nije bio dovoljno snažan da igra ovaj meč i zato ga nisam koristio, kao ni Branka Lazića", objasnio je Sferopulos.

Da li je Petrušev bio prenervozan u završnici?

"On je veoma talentovan u napadu, igrač je koji može da poentira na mnogo različitih načina. Nailazi na čvrstu odbranu, nekad hvataju u zamku i mora da bude koncentrisan. Možda je u drugom dijelu izgubio koncentraciju i napravio neke male greške, ali mimo toga njegovo prisustvo na terenu bilo je pozitivno."

Da li bi Francisko bio manje efikasan da je Zvezda bila agresivnija na njemu?

"Naravno, ne samo na njemui. i na Servidisu smo bili tu, imali smo igrača na njemu, ali nije bio igrač agresivan da mu spriječi šut. Jedan na jedan nismo bili dobri danas".

Da li je bio plan da Nedović šutne brzu trojku u završnici odmah poslije tajm-auta?

"Nije to bio plan, htjeli smo nešto prostije, da kreiramo nešto lakše iz timske kretnje, ali nekad vam odbrana ne dozvoli da izvedete plan i onda igrač svojom ličnošću pokušavaju da nađu rješenje. To se dogodilo".

Crvena zvezda igraće sljedeće nedjelje protiv Bajerna u Minhenu, na jednom od najtežih terena u Evroligi ove sezone.