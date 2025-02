Trinkijeri o uvredama Zvezdinih navijača: "Jedan mi kaže ustaša, drugi žabar, neka se odluče"!

Andrea Trinkijeri oglasio se poslije pobjede protiv Crvene zvezde

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Žalgirisa Andrea Trinkijeri dugo je govorio na konferenciji za novinare poslije pobjede svog tima protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni.

Bio je upitan za to što je Alen Smailagić igrao dobro u napadu, uz ocjenu da se u odbrani nije snašao protiv Petruševa.

"Sasvim mi je jasno tvoje pitanje, ali baš me boli briga. Petrušev je trenutno najteži 'kombo veliki igrač' da se čuva u Evropi. Igra unutra, spolja, licem ka košu, može dribling, okret, može da pogodi trojku. Igrao sam utakmicu na neke druge stvari... Neka on da 40 poena, a da mi dobijemo, sve neka ide na trenera, ali idemo kući sa pobjedom".

Atmosfera je bila burna od starta, navijači su dočekali Litvance koreografijom ruske zastave preko svih tribina Beogradske arene. Da li se stvorilo rivalstvo?

"Uvijek je rivalstvo između dvije zemlje košarke, Srbije i Litvanije. Oni su dva ponosna naroda za košarku. Ja to i vidim kako domaći igrači igraju. Danas je Nedović igrao fantastično. To je rivalstvo, ali to nije danas, to je sa reprezentacijom, to je već godinama"

Da li igrači Žalgrisa čuju i razumeju poruke? U toku utakmice na koreografiju Delija reagovali su i ruski klubovi. Pogledajte je.

"Neki da, a neki možda ne"

"Dobro je pitanje. neko od veterana da, neko iz upravnog odbora - da, nove generacije možda ne".

Bio je upitan i za uvredljivo skandiranje navijača na njegov račun.

"Dobijao sam 'neke poruke'? Kako si to lijepo rekao... 'ljubavne poruke'. puno puta sam igrao protiv Zvezde, poštujem sve ekipe, svakog trenera, suprotnog igrača. Ovo je sport i teško je igrati protiv Zvezde, nekad je teško i protiv mojih ekipa. I ne idem dalje od toga. Meni je poštovanje prva stvar. Kad je utakmica, hoću da dobijem svaku. I sina pokušavam da dobijem 'jedan na jedan', uz neki tvrdi faul. Ali ne idem preko toga", kazao je Trinkijeri.

Potom je sam prepričao scenu sa utakmice.

"Smiješna je stvar... Izlazim, dobijam 'ljubavne poruke' i dva lika stoje jedan do drugog. jedan kaže 'ustaša', a drugi 'žabar'. Neka se odluči - jedno ili drugo. mogu sve da prihvatim, ali neka odluči. bilo je simpa", kazao je Trinkijeri, italijanski stručnjak koji ima i hrvatske korijene.