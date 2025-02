"On nije igrač za Crvenu zvezdu, više smeta nego što koristi": Vlade Đurović upozorava da sa njim nema pobeda

Vlade Đurović oštro je kritikovao pojedine košarkaše Crvene zvezde. Dvojica Amerikanaca su mu baš trn u oku

Poznati srpski trener Vlade Đurović rekao je na Areni sport da je veoma teško podnio poraz Crvene zvezde od Žalgirisa u Evroligi.

"Ne pamtim kada sam se ovoliko iznervirao, spavao sam kratko i slabo. Izgubili smo od Makabija, sad od Žalgirisa u momentu kada smo sa pobjedom u prva četiri. I to od Žalgirisa koji objektivno nema šanse da se plasira u plej-in. Sada postoji neka teorija, ali vrlo, vrlo teško", rekao je o utakmici Vlade Đurović.

"Puna, nikad punija dvorana, atmosfera kao i uvijek, ali izgleda ta atmosfera više podigne protivnika, Francisko je odigrao svoju najbolju partiju i znao sam da će tako da bude. To su takvi igrači, kao i mali Smailagić. Znam da će da me izvrijeđaju čim izađem, čovjek da 15 poena za 18 minuta, 3/3 za dva i za tri, perfektno. Uz to i četiri, pet skokova - nevjerovatno."

Za njega je nedopustivo da krilni centar Džon Braun (33) igra za Zvezdu - i u startnoj petorci i bilo kada. On smatra da Amerikanac nije košarkaš za crveno-bijele i da za skoro tri mjeseca u klubu nije pokazao dovoljno.

"Braun je igrao bez učinka. Imao je 0/2 šut, nula skokova, nula asistencija. On nije igrač za Zvezdu i ne bi ga uzeli ni naši timovi iz sredine tabele, Borac, Spartak... Kako onda da bude igrač za Zvezdu? Mitrović je od njega mnogo bolji igrač, a od kada je došao skoro da ne igra. Još nisam vidio da je neko dobio blokadu kao on protiv Partizana. I na ziceru teško daje, a i njegova mehanika je takva da teško pogađa sa tri-četiri metra, ma i sa dva. Ako on nastavi da kreće u postavi, ne vidim ružičastu perspektivu za Zvezdu."

"On nije igrač za Zvezdu"

Đurović smatra da Zvezda sa Braunom u timu ne bi osvojila Kup Koraća.

"Zvezdu čeka meč protiv Bajerna, to može da dobije ako Braun ne igra. U Kupu nije igrao i nije bilo problema. On nije igrač za Zvezdu, smeta više nego što koristi", kazao je on.

Još jednom je rekao da mu smetaju i nastupi Kodija Milera Mekintajera i njegov stil igre, kao i činjenica da je nezamjenljiv u prvoj petorci. Amerikanca sa bugarskim pasošem Đurović je i ranije kritikovao i ne odustaje od teze da bi drugi "plej" trebalo da počne meč za Zvezdu.

"Zvezda počinje sa postavama sa kojima i inače igra, najgore je što Braun tu. Ako se sjetimo početka protiv ASVEL-a i drugih mečeva, to je sve bilo mučenje, jer se počne sporo, a to nameće Mekintajer, jer je takav igrač. Bolje da se igra brže kao da Jago počne."

"Zvezda je do sada odigrala 50 službenih utakmica, svih 50 je Mekintajer počeo u prvoj postavi. Nekad Nedović, Dobrić, Davidovac i Kalinić sa njim, nikad zajedno Bolomboj i Petrušev, nekad Gedraitis... Ali nikad Jago! On je emotivac, Južnoamerikanac, daj ga u prvu postavu", kazao je Đurović.

"Mekintajer igra uvijek, a kada ulazi Jago?"

"Kada Jago ulazi? Kao što Meloun mijenja Jokića u 8. minutu prve četvrtine, tako i Jago igra dva minuta. Nikad ne uđe na pozitivnom rezultatu i onda je vrlo teško za njega."

Da vodi Zvezdu, zna kako bi pričao igračima pred Bajern sljedeće nedjelje.

"Prišao bih Dobriću i pitao bih ga 'majstore, možeš pet poena?' Pitao bih to i Dedu (Davidovca), pitao bih i Gedraitisa isto. Nedovića bih pitao da li možeš da daš 12 poena? Daj, majstore, dobićemo Bajern", slikovito je opisao Đurović.

Naglasio je da njegove riječi nisu kritika za trenera Zvezde Sferopulosa.

"Ne kritikujem Sferopulosa, ne dajem mu savjete, kažem mu samo da malo nešto promijeni. Nemoj Brauna, kako ne vidiš da ne može? On nije igrač, ne smije on da igra. A Zvezda je Zvezda kada Petrušev i Bolomboj igraju zajedno. Kada je reprezentacija najbolja? Kada igraju Jokić i Petrušev zajedno. A pogotovo kada vidim da kreću Davidovac, Gedraitis, Kalinić... A Petrušev kao petica. On je četvorka", ukazao je Đurović.

Zvezda će naredni meč igrati protiv Bajerna 6. marta u gostima.