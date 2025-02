"Niko nas iz Evrolige nije zvao": Zvezda se oglasila zbog koreografije i napada Litvanaca zbog koreografije

KK Crvena zvezda se oglasila zbog koreografije na utakmici protiv Žalgirisa u Evroligi

Crvena zvezda je pred utakmicu sa Žalgirisom obojila Arenu u bojama srpske i ruske zastave. Pjevala se čuvena ruska pjesma "Kaćuša", pa onda i pjesma "Da li znaš" i "Rusija" koje se često pjevaju na utakmicama ruskih klubova. Zbog toga se oglasio litvanski klub i prozivao crveno-bijele zbog tog detalja.

Iz tog razloga su ruski mediji pozvali Crvenu zvezdu za komentar, a stav klub prenio je portparol Igor Vujičin. "Ruske pjesme i transparenti su bili podsjetnik jakih veza koje postoje između srpskog i ruskog naroda. Uz to pokazuju i povezanost između navijača Zvezda i Spartaka iz Moskve. To su organizovali naši navijači i to je bila njihova inicijativa", rekao je Vujičin.

Uslijedilo je direktno pitanje - da li su Zvezdu Zvali iz Evrolige zbog toga? "Ne, nije bilo poziva iz Evrolige. Zašto bi ih bilo? Da li postoji neki zločin u svim tim pjesmama? Pored toga, da podsjetimo da je prošle nedjelje i Evroliga rekla da su ruski timovi blizu povratka. Svi mi čekamo to", zaključio je Vujičin.