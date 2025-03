Tri kluba iz ABA lige će igrati Evroligu? Spremaju se velike promjene, mijenja se format

Evroliga razmatra novo proširenje i to će biti prilika da Crvena zvezda i Partizan zadrže svoj status, kao i da neko drugi iz ABA lige takođe pojača elitu.

Sve više se priča o proširenju Evrolige, gotovo svakodnevno se licitira imenima klubova koji bi trebalo da dobiju šansu, a sada stižu informacije da bi i regionalna košarka mogla da profitira. Preciznije, specijalizovani košarkaški portal "Basketnjuz" objavio je da bi već od sljedeće sezone Evroliga mogla da ima 20 klubova, s tim da će svih 18 iz ove sezone ostati u eliti. To znači da će biti dodata još dva kluba, pa šansu pored Crvene zvezde i Partizana imaju i ostali članovi ABA lige.

U prvi mah djelovalo je da će doći do povratka klubova iz Rusije, gdje se situacija ipak nije još smirila i pitanje je da li postoji većinska podrška, dok se u posljednjih nekoliko dana govorkalo i o London Lajonsima, s tim da su njihove ambicije vezane prije svega za neku dalju budućnost.

ABA liga bi mogla da dobije novog predstavnika i tako su favoriti za dodatna dva mjesta prije svega Dubai, koji je u pregovorima sa Evroligom, dok su u konkurenciji takođe i Valensija i Hapoel Tel Aviv.

Kao i obično u slučaju Evrolige, pregovori će biti dugi i neizvjesni, tako da vjerovatno sve do fajnal-fora u Abu Dabiju, ako uopšte do tada, nećemo znati kako će izgledati nova sezona i ko će igrati elitno takmičenje. Makar za sada djeluje da su pozicije srpskih klubova Partizana i Crvene zvezde sigurnije nego što su to bile pred ovu sezonu.

Nažalost, o dugoročnijim licencama i dalje nije bilo riječi, tako da će "vječiti" morati da razmišljaju od sezone do sezone, dok se to ne promijeni.