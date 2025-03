Kako je novinar otkrio da će Dončića da trejduju? Ispričao sve detalje javno, ruke su mu se tresle

Poznati novinar Šams Čaranija otkrio je sve detalje o trejdu Luke Dončića i kako je za to saznao.

Poznati novinar Šams Čaranija je 2. februara šokirao svijet kada je na Tviteru napisao da je Luka Dončić trejdovan u Lejkerse. Objavio je sve detalje o toj "razmjeni" jednog od najboljih igrača na svijetu za Entonija Dejvisa. Sada je po prvi put pričao o svim tim detaljima i kako je sve to izgledalo.

Ako ste se nekada pitali kako novinari dolaze do tih informacija i kako to izgleda iz njihovog ugla, otkrio je lično on. Gostovao je u jednom podkastu i objasnio sve. "Bila je subota veče, poslije meča Niksa i Lejkersa u Njujorku. Spremao sam se za let u Bristol sljedećeg jutra, ulazili smo u posljednju nedjelju roka za trejdove. U glavi mi je bio trejd Dierona Foksa, Džimija Batlera, samo sam se spremao za taj let i negdje oko 23.05 časova sam dobio dojavu. Taj izraz koristim u ovom poslu, kada ti neko dojavi nešto. U to vrijeme mi je neko javio da se nešto dešava između Lejkersa i Dalasa. Par dana prije toga sam dobio informaciju o potencijalnom trejdu ta dva tima za jednog drugog igrača koji se nije na kraju našao u tom trejdu za Dončića. Sada mi je jasno da je to samo bila 'dimna zavjesa' za to, ali sam čuo da se opet priča o trejdu", počeo je Čaranija.

BREAKING: The Dallas Mavericks are trading Luka Doncic, Maxi Kleber and Markieff Morris to the Los Angeles Lakers for Anthony Davis, Max Christie and a 2029 first-round pick, sources tell ESPN. Three-team deal that includes Utah. — Shams Charania (@ShamsCharania)February 2, 2025

Bližila se ponoć po lokalnom vremenu, ali je znao da mora da krene da istražuje šta se dešava. "Uzeo sam da provjerim tu informaciju i rekli su mi da se ništa ne dešava između njih. Ono što ne volim da radim nikako u tom roku za trejdove jeste da jurim prazne priče, da gubim vrijeme na to. U tom momentu su mi rekli da od toga nema ništa, ali sam onda počeo da razmišljam više o tome. Čujete za jednog igrača, koji nisu bili ni Luka ni Dejvis, da ide tamo, pa onda više provjeravam sa drugim igračima. Čujem da Moris i Kleber idu u Lejkerse iz Dalasa, da Hud-Šifino ide u Jutu u trejdu tri tima, dobijam te razne dijelove puzle i zapitam se onda - šta je trejd tu?", priča Šams.

Kako je saznao za trejd?

Priznao je da ni sam nije mogao da vjeruje da će do tog trejda doći kada je dobio konačnu potvrdu o odlasku Luke Dončića. Čak je i opsovao u tom trenutku. "Šta se dešava? Dok sam došao do četvrte i pete osobe, saznao sam sve detalje trejda. Pozvao sam još jednu osobu poslije toga i pitao sam tu osobu 'da li je ovo je**no realno?'. Dobio sam potvrdu da je istina".

Nije mogao da dođe k sebi, bio je i on šokiran dok je pisao detalje na društveni mrežama. "Ruke su mi se tresle, morao sam da se postaram da je svaki detalj u objavi tačan, da nema nijedne slovne greške. Pamtim da su mi se ruke tresle. Nisam napravio nikakav vizual za tu objavu, jer je bilo naglo. Nemaš vremena da pripremiš tako nešto, da napraviš vizual o trejdu Luke Dončića, to ne znaš. Od momenta kada sam čuo za to do momenta kada sam objavio to, prošlo je između pet i sedam minuta. Pet izvora mi je potvrdilo i poslije toga je moj telefon bio u potpunom haosu."

Šta su mu pisali ljudi?

“My hands were shaking” —@ShamsCharaniagoes in detail on how the Luka-AD trade came about with@KOT4Q, Cam Johnson &@talter. NEW YM3 TOMORROWpic.twitter.com/riKR26HhXI — TheYoungManAndTheThree (@OldManAndThree)March 13, 2025

Kada je ta objava otišla u javnost i "zapalila" društvene mreže, krenuo je potpuni haos. Telefon mu se "zapalio", nije mogao da prestane da zvoni. "Dobio sam nekih 300 poruka, na poruke nikome nisam odgovorio, dok sam petorici ljudi odgovorio telefonskim pozivima. Bilo je previše poruka. Skoro svi su mi istu poruku pisali, pitali su me da li sam hakovan i da provjerim telefon, da vidim jesam hakovan, svi su imali istu reakciju. Pitali su me da li sam dobro, ko mi je ukrao telefon, svi znaju da je moj telefon uvijek sa mnom. Neko mi je napisao da objavim video snimak sebe. Toliko ludih poruka sam dobio."

Otkrio je za kraj i kome se javio. "Petoricu sam pozvao, producenta 'Sportscentra' Toma Dekortea, zvao me je tri puta. Vidio sam treći uzastopni poziv i javio sam mu se, jer je i on htio da pričamo o tome ako je stvarno u programu uživo. Drugi je Pet Mekafi, zvao me je nekoliko puta, nisam mogao da mu se javim na telefonu jer je bio toliko vreo, zapalio se, njemu sam morao da se javim na mom 'mekbuku'. Telefon je bio toliko sje*an", zaključio je Čaranija.