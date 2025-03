Jokiću potrebne 123 asistencije za istoriju: Zbog njih neće moći da mu ukradu MVP nagradu

Najbolji igrač NBa lige Nikola Jokić blizu da postane tek treći u istoriji kojem je ovo pošlo za rukom.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je još jedan impresivan meč u NBA ligi - postigao je 40 poena i bio na korak od novog tripl-dabl učinka u šokantnom porazu Denver Nagetsa od Vašington Vizardsa. Iako je tim iz Kolorada igrao protiv jedne od najslabijih ekipa u ligi, nisu stigli do veoma važne pobjede u borbi za drugo mjesto na Zapadnoj konferenciji.

Do kraja ligaškog dijela boriće se za to mjesto, a Nikola Jokić će na poslednjih 14 utakmica u sezoni imati i jednu malu ličnu borbu. Pošto čitave sezone igra impresivno, sasvim je izvodljivo da ligaški dio sezone završi sa dvocifrenim učinkom u sve tri kolone. Da bi se to desilo, Nikola Jokić u nastavku treba da se fokusira samo na asistencije svojim saigračima!

Nikola Jokić je u dosadašnjem dijelu sezone asistirao saigračima 637 puta, a do kraja sezone ostalo je još 14 mečeva koje Jokić treba da odigra. Ukoliko bude nastupio na svakom od njih, za dvocifreni prosjek asistencija tokom čitavog ligaškog dijela sezone potrebno mu je ukupno 760 dodavanja za poene saigrača, odnosno još 123 asistencije!

Centar Denver Nagetsa ima luksuz da odigra čak i ispod ovosezonskog prosjeka, a da upiše ovo nevjerovatno dostignuće. Zapravo, Jokiću je potrebno u prosjeku 8,8 asistencija po meču do kraja ligaškog dijela sezone kako bi se upisao u istoriju NBA lige.

Da li su Jokiću potrebni poeni i skokovi?

Nikola Jokić je u dosadašnjem dijelu sezone postigao 1.806 poena i zabilježio 796 skokova, pa je u te dvije kategorije već obezbijedio dvocifren prosjek, iako im da se odigra čak 14 mečeva do kraja sezone. Trenutno Nikola Jokić prosječno bilježi 29,1 poen i 12,8 skokova, a te brojke ne mogu nikako da padne ispod 10! Čak i da ne postigne poen do kraja sezone, Jokić će imati 23,8 poena u prosjeku. Ukoliko ne bi imao nijedan skok u nastavku sezone, Jokić bi sezonu završio sa prosjekom od 10,5 skokova!

Naravno, ne postoji teorija da će Nikola Jokić propuštati priliku da postiže poene i hvata skokove, pa će njegov prosjek biti daleko veći od ovog koji smo izračunali u najgorem mogućem slučaju. Bila je to tek pokazna vježba da Jokiću za tripl-dabl prosjek treba samo da asistira saigračima, odnosno da bi to mogao da mu bude fokus, uz borbu za drugo mjesto na Zapadu NBA lige.

Ko je uspio prije Nikole Jokića?

Prije ove sezone, samo dvojica košarkaša su uspjela da ostvare tripl-dabl prosjek u čitavoj sezoni. Jednom je to pošlo za rukom legendarnom Oskaru Robertsonu, a tri puta je to uradio Jokićev saigrač Rasel Vestbruk. Legendarni "The Big O", nekadašnji košarkaš Sinsinatija i Milvokija, imao je prosjek od 30,8 poena, 12,5 skokova i 11,4 asistencija na 79 mečeva u sezoni 1961/62.

Rasel Vestbruk je do tripl-dabl prosjeka stizao tri puta uzastopno - u sezonama 2016/17, 2017/18 i 2018/19, a zatim i u sezoni 2020/21. Poenterski je najbolji bio u prvoj od te četiri sezone, dok se kasnije više fokusirao na asistencije i skokove. Ove sezone on je saigrač Nikoli Jokiću, ali su najbolji dani njegove karijere davno prošli, pa nije blizu tripl-dabl prosjeka.

Koliko tripl-dabl mečeva ima Nikola Jokić?

Upravo su Rasel Vestbruk, Oskar Robertson i Nikola Jokić na vrhu liste igrača sa tripl-dabl učincima u istoriji NBA lige. Rasel Vestbruk je prvoplasirani sa 202 tripl-dabl utakmice u svojoj karijeri. legendarni Robertson ima 181, dok je Nikola Jokić na 159. Jasno je da će Nikola Jokić ubrzo stići Oskara Robertsona, možda već i prije kraja naredne sezone u najboljoj košarkaškoj ligi na svijetu.

Nakon toga će mu kao meta ostati samo aktuelni saigrač, veteran Rasel Vestbruk. Ukoliko srpskom centru pođe za rukom da dohvati rekord Rasela Vestbruka postaće i najbolji u istoriji NBA lige po broju tripl-dabl učinaka. Kako sada stvari stoje, od igrača koji su iza Nikole Jokića niko nije blizu da ga ugrozi u bliskoj budućnosti.