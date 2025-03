Partizanov poraz zakomplikovao sve: Počinje potpuna drama u ABA ligi, pogledajte tabelu i raspored do kraja

Pobjeda Dubaija protiv Partizana najavila je foto-finiš trke za vodeće pozicije na tabeli regionalnog takmičenja pred plej-of.

Partizanov poraz u Dubaiju zakomplikovao je borbu za vrh tabele ABA lige.

Crno-bijeli su i dalje na 20 pobjeda i sada imaju identičan skor kao i drugoplasirana Budućnost 20-3. Podgoričani imaju bolji međusobni skor, s obzirom na to da su savladali crno-bijele u Beogradskoj areni. Nakon današnjeg Partizanovog pada u Dubaiju, derbi Budućnost - Partizan u Podgorici u danima između 11. i 14. aprila dobio je dodatni značaj.

Dubai je ovim trijumfom ostvario skor 18-5 i napravio ogroman korak ka osvajanju trećeg mjesta, na kojem je sada sa pobjedom više i odigranom utakmicom više od četvrtoplasirane Zvezde. Važno je naglasiti i to da je Dubai u obje međusobne utakmice ove sezone pobedio crveno-bijele i to ih stavlja u bolji međusobni skor, koji bi na kraju mogao da ima jako važnu ulogu.

Kada se pogleda raspored, na prvi pogled je uočljivo da Partizan gostuje i Budućnosti i Cedevita Olimpiji do kraja, a na svom terenu dočekuje Crvenu zvezdu. Sa druge strane, Budućnost će samo dvije utakmice do kraja odigrati kod kuće, protiv Partizana i FMP-a, dok će uz to na čak pet gostovanja, zaključno sa Dubaijem, gdje su pali i Crvena zvezda i Partizan.

Dubai će do kraja od timova iz vodeće četvorke igrati još samo protiv Budućnosti u posljednjem kolu kod kuće, dok je prethodno pobijedio Zvezdu oba puta, Partizan jednom (uz lošiju koš-razliku od crno-bijelih) i izgubio je i od Budućnosti u Podgorici 11 razlike početkom januara.

Crvena zvezda (17-5) je u najtežoj situaciji, pre svega zbog svoje jako loše forme i pet poraza u poslednjih šest mečeva u oba takmičenja. U tom nizu gubila je u ABA ligi od Budućnosti i Cedevita Olimpije i sada zavisi od drugih i kada je u pitanju borba za treće mesto, dok iz drugog plana prati trku Partizana i Budućnosti za vrh.

Pogledajte izgled tabele i raspored utakmica četiri najuspešnija tima u ABA ligi u ovom trenutku:

Partizan

Partizan - Mornar

Split - Mornar

Partizan - Igokea

Budućnost - Partizan

Partizan - Crvena zvezda

Cedevita Olimpija - Partizan

Partizan - Mega

Budućnost

Spartak - Budućnost

Cibona - Budućnost

Studentski centar - Budućnost

Budućnost - Partizan

Krka - Budućnost

Budućnost - FMP

Dubai - Budućnost

Dubai

Krka - Dubai

Dubai - FMP

Dubai - Zadar

Mornar - Dubai

Dubai - Split

Igokea - Dubai

Dubai - Budućnost

Crvena zvezda

Zvezda - Mega

Borac - Zvezda

Zvezda - Spartak

Zvezda - Studentski centar

Partizan - Zvezda

Zvezda - Krka

FMP - Zvezda