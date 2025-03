Partizan izgubio u Dubaiju, komplikuje se borba za vrh: Udarac za crno-bijele pred jako važan meč Evrolige

Partizan je poražen u Dubaiju u 23. kolu ABA lige.

Izvor: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia

Partizan je bio nemoćan u Dubaiju i zabilježio je svoj treći poraz (80:72). Umor igrača Željka Obradovića bio je očigledan, odrazilo se to na sve segmente igra, a naročito na šut za tri poena i sa linije penala. Nismo imali priliku da vidimo mnogo lijepih poteza, ali ova pobjeda bila je veoma važna za domaćina, a samim tim vratila je i neizvjesnost na tabeli. S druge strane, Partizan u petak dočekuje Efes u veoma važnom evroligaškom meču, te ovaj poraz nikako ne prija timu Željka Obradovića.

Partizan je veoma loše startovao, osim prvog napada do kojeg je stigao tako što je ukrao loptu rivala, sve ostale akcije djelovale su vrlo neorganizovano. Ipak, trebalo je razumjeti tim, s obzirom na to da je u Dubai stigao poslije bolnog poraza u Barseloni, a i pomalo umoran od jakog evroligaškog intenziteta. Dejvis je bio taj koji je donekle držao konce u rukama u timu crno-bijelih, dok je u domaćoj ekipi Abas bio najrazigraniji.

Tako je Dubai u ranoj fazi meča stigao i do plus 10, (16:6). Nastavila se ta serija, ubrzo su izabranici Jurice Golemca imali i 20:6, pa je Dejvis bio jedini koji je prekinuo seriju rivala, ali nije mogao sam... Zato je ulazak Tajrika promijenila ritam "parnog valjka", centar Partizana je preuzeo inicijativu, pa je zaostatak crno-bijelih ubrzo bio jednocifren (22:14). Činilo se da Partizan taman hvata ritam, a onda je Butsiel vezao mini-seriju od 4:0 i Dubai je ponovo imao svoju lagodnu prednost (26:14).

Djelovalo je da su crno-bijeli nešto bolje otvorili drugu dionicu, ali je uslijedila monotonija na terenu, pošto ekipe gotovo tri minuta nisu došle do poena. Na kraju je Danilo Anđušić sa linije penala bio precizan i prekinuo post (31:18). Uspio je Partizan pod vođstvom Brauna i Tajrika da smanji zaostatak na jednocifreni, ali je uslijedila trojka Anđušića (34:23), pa se nastavio taj ritam - povremeno dobra igra Partizana, povremeno dobra igra Dubaija.

Da crno-bijeli nisu bili na svom nivou u tih prvih 20 minuta govori i statistika. Iz 12 pokušaja za tri poena pogodili su svega dva puta, što je 17 posto, dok je Dubai bio precizan četiri od 11 puta (36 posto). Bili su domaćini bolji u svim segmentima, te su tako imali i duplo više asistencija (14-7), ali i ukradenih lopti (6-2).

Znatno bolje je Partizan igrao poslije poluvremena. Organizovanije, a čak i napadi koji su bivali promašivani bili su dobro izgrađeni, ali ta lopta jednostavno nije željela u obruč. Karlik je trojkom smanjio zaostatak (34:36), ali je onda uslijedilo tri minuta igre bez koša da bi Pokuševski bio taj koji je na polaganju donio nove poene (43:38).

Spuštao je Partizan uspješno taj zaostatak, ali bi ga uvijek odgovor sačekao sa druge strane. Nikako nije osvanuo taj trenutak preokreta, pošto je Dubai ljubomorno čuvao svoje vođstvo (49:40). Ulazak u odlučujuću deonicu najavila je trojka Brendona Dejvisa sa više od devet metara, pa su crno-bijeli ponovo imali jednocifren zaostatak (57:48).

Činilo se da bi to mogao da bude prelomni trenutak... Međutim, igra Partizana se raspala u nastavku, ponovo je Dubai vezao mini-seriju i ponovo je imao lagodnu prednost (61:48). Uspio je Partizan da veže seriju od 9:0 (61:57), imali su najmanji zaostatak, ali je Dubai sa linije penala dolazio do poena. Crno-bijeli su stigli i do najmanjeg zaostatak još od početak meča (63:60), pa se svakog časa očekivao preokret, ali Dubai je imao Prepeliča koji je u tom momentu vezao seriju do 5:0 i tako je ostavio crno-bijele bez odgovora.