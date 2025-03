"Lako su nas kaznili": Željko Obradović o porazu Partizana u Dubaiju

Pročitajte šta je rekao Željko Obradović poslije poraza od Dubaija na gostovanju u ABA ligi.

Izvor: YouTube/Dubai BasketBall Club/Screenshot

Trener Partizana Željko Obradović rekao je da je poraz njegovog tima od Dubaija "najavljen" lošom igrom u prvoj četvrtini.

"Vjerujem da smo loše počeli utakmicu, bez dobrih odluka u napadu i kaznili su nas veoma lako. Mislim da je ta prva četvrtina bila odlučujuća i da je odredila nastavak utakmice, iako smo reagovali i pokušali da se vratimo, da se borimo i zato sam zadovoljan, momci su pokušali sve, ali nije bilo dovoljno. Vjerujem da je Dubai zaslužio da pobijedi u ovoj utakmici", rekao je on.

Bio je upitan i za utiske o prvom takmičarskom gostovanju u tom dijelu svijeta.

"Očigledno je da su veoma ozbiljno pristupili ovome, imaju odlične uslove, izvanrednu ekipu, napravljena je ekipa koja ima kvalitet. Bili smo zadovoljnim ovdje, bilo je veoma lijepo. Hvala našim navijačima koji su i ovdje bili u velikom broju", rekao je on.

Da li je ovaj poraz posljedica uzastopnih gostovanja i napornih putovanja?

"Došli smo ovdje dan ranije, jer smo imali let iz Barselone od sedam sati, ali tako je, kako je. Nije lako igrati u ovom ritmu, ja to razumijem, ali vjerujem da u mojoj ekipi ima kvaliteta da se igra na mnogo boljem nivou nego što smo radili u prvoj četvrtini. U ostalim četvrtinama to je bilo na zavidnom nivou i sa željom, ali nedovoljno", dodao je "Žoc".

Partizan će sljedeću utakmicu igrati u petak protiv Efesa i nosi jako veliki značaj, jer su u pitanju direktni rivali u borbi za mjesto koje vodi u plej-of.