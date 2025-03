Navijači Panatinaikosa gađali i polijevali sudije: Ergin Ataman pobjesnio, pominjao i Zvezdu

Incidenti u dvorani Panatinaikosa poslije poraza prvaka Evrope od Pariza.

Navijači Panatinaikosa polivali su vodom tandem sudija iz ABA lige Sreten Radović (Hrvatska) - Miloš Koljenšić (Crna Gora), kao i njihovog kolegu iz Turske, Emina Mogulkodža. Bijesne pristalice šampiona Evrope bile su veoma ljute poslije poraza svog tima od Pariza i zbog ovog napada na arbitre sigurno će biti izrečena kazna atinskim "zelenima".

Pogledajte kako je to izgledalo.

Intense moments in OAKA as referees exit the court

Ataman žestoko udario po igračima, pominjao i Crvenu zvezdu

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman nije poslije meča napao sudije, već svoje igrače.

"Naš najveći problem je to što ne igramo dobru košarku. Igramo kao veteranski tim. Pričao sam o ovome i u svlačionici. Moja je odgovornost što ne radimo dobro. Svi misle da su zvijezde. Svi su zvijezde, ali večeras smo vidjeli da zvijezde ne mogu da pobjeđuju sve vrijeme. Svi misle da ćemo imati prednost domaćeg terena i otići (na Fajnal-for) u Abu Dabi. Ako ne pobijedimo u još jednoj utakmici, bićemo u plej-inu. Nadam se da to svi razumiju. Ovo je moja krivica. Ne mogu da se nosim sa tim svakog dana. Neko je povrijeđen, neko je umoran. Mi smo tim veterana u posljednjih mjesec dana. Košarka je borba, košarka je kada igraš odbranu. Igramo odbranu samo u posljednjim četvrtinama, kao i protiv Olimpijakosa, Albe i Makabija", kazao je on.

"Nije slučajnost što smo u svim mečevima gubili na početku posljednjih četvrtina, a onda pravili preokrete. Moja je to dogovornost, ali šta mogu da uradim? Svi su povređeni, svi su umorni. Svi dolaze kod mene posle svake utakmice i govore mi 'Ne mogu da treniram, umoran sam'. Sa takvim pristupom nećemo otići bilo gdje. Svi to moraju da shvate. Nemojte da razmišljate o Abu Dabiju ili o plej-ofu. Čekaju nas dvije teške uitakmice, protiv Monaka i Crvene zvezde. Ako ne pobijedimo u naredna dva kola jednu utakmicu, igraćemo u plej-in. To je naša realnost sada", dodao je on.

Poraz Panatinaikosa napravio haos na tabeli

"Ovo je ludilo", objavila je Evroliga uz sliku izgleda tabele na kojoj je pet timova sa istim učinkom.

Iznenađujući poraz Panatinaikosa od Pariza napravio je potpuni haos na tabeli Evrolige, jer sada svi timovi od 5. do 10. mjesta imaju identičan skor, 18-14. U tom društvu je i Crvena zvezda poslije dramatičnog poraza od Real Madrida u Beogradskoj areni.

Poraz Panatinaikosa od Pariza oštetio je šanse Partizana da prođe u sljedeću rundu, jer sada zaostaje bar dvije pobjede za svim timovima u plej-of i plej-in zoni. Zato će u posljednja dva kola morati da ostvari obje pobjede i uz to da se nada porazima direktnih rivala, prije svega Crvene zvezde.

Pred nama je paklena završnica sezone u najjačem takmičenju.