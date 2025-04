Jokić saslušao novinara bez riječi, pa se samo nasmijao: Ovaj njegov odgovor Amerikanac će zauvijek pamtiti

Nikola Jokić je na konferenciji za medije poslije poraza od Minesote govorio o svojoj velikoj ljubavi - konjima. Uporedio je košarkaše sa ovim lijepim životinjama.

Nikola Jokić odigrao je jednu od svojih najboljih utakmica u karijeri, ali njegov tim nije uspio da slavi protiv Minesote poslije čak dva produžetka. Poslije bolnog poraza svog tima, trostruki MVP je govorio o svom istorijskom uspjehu, o promašaju saigrača Rasela Vestbruka, ali je i košarkašku karijeru uporedio sa svojom velikom ljubavi - konjima.

U najzanimljivijem dijelu "presa", Nikola Jokić je dobio i pitanje da uporedi život konja sa životnim i profesionalnim putem NBA košarkaša. Kada ga je saslušao, Srbin se samo nasmijao i čestitao sagovorniku na pitanju. "Dobar posao", kazao mu je iskreno.

A, onda je rekao odgovor koji će njegov sagovornik pamtiti.

"Mislim da trkački konji zapravo znaju kada dolazi trka. MI smo rođeni za ovo - da treniramo od malih nogu, tako da mogu to da uporedim. Oduvijek smatram da su konji u suštini sportisti i da su veoma sični nama. Imaju drugačije karaktere, čak i u trci ima drugačijih karaktera konja. Rođeni su da trče, mi smo rođeni da igramo. I jedni i drugi se za to spremamo čitavog života", odgovorio je Nikola Jokić.

Dobro je poznato kolika je Jokićeva ljubav prema konjima.

Šta je Jokić rekao o porazu Denvera od Minesote?

Odmah poslije poraza Jokić je o utakmici rekao: "Bila je ovo iscrpljujuća utakmica. Igrala su se dva produžetka. Trener me nekoliko puta pitao da izađem, ali osjećao sam se dobro pa mi je vjerovatno vjerovao", kazao je Nikola nakon što je bio sve vrijeme u igri još od kraja druge četvrtine.

Pobjeda je mogla da pripadne domaćinu da je Rasel Vestbruk u posljednjem napadu svog tima poentirao i ne samo da to nije uspio nego je u sljedećoj, posljednjoj akciji rivala napravio faul pri šutu za tri poena. Uslijedila su bacanja Nikejl Aleksander-Vokera i sa crte je ovjerio pobjedu Minesote.

U svom stilu, Jokić nije želio da krivi Vestbruka.

"Zašto? Dogodilo se...To je košarkaška utakmica. Prilično sam siguran da nije htio da napravi faul, ali dogodilo se... Imao je najbolje namjere. Bila je kontra, vjerovatno nije trebalo da jurimo faul, tako da je bila dobra odluka da se ide na polaganje, ali promašili smo. To je još jedna utakmica, navikli smo se na ove stvari, sutra se neću sjećati da sam igrao toliko minuta, pa ćemo vidjeti", rekao je Jokić.

Kako je Jokić odgovorio Edvardsu?

Entoni Edvards iz Minesote bio je najefikasniji u svom timu, ubacio je 34 poena, pritom je uhvatio i 10 lopti i podijelio osam asistencija. Riječ je o momku koji ima svega 23 godine, punom sebe i vjere u svoj kvalitet, ali ni on poslije meča nije krio oduševljenje zbog igre Nikole Jokića. Kao i mnogo puta ranije, istakao je da je centar iz Sombora pravi "Supermen" i da je možda najbolji košarkaš svih vremena.

"Smiješno je", u svom stilu je Jokić odgovorio na ovu konstataciju. "Na kraju smo uradili dobar posao, naročito u prvom poluvremenu. Njega je on jednostavno krenulo, a to je ono što rade superzvijezde i zato je on posebna osoba. Poseban igrač u ovoj ligi. Njima su nedostajala dva igrača, kao i nama. Mislim da su oni dominirali nad nama, ali smo se barem borili u ovom meču. Poraz se jednostavno dogodio, bili su agresivni", rekao je Jokić.

Jokić je dao sve od sebe za pobjedu, obezbedio je ekipi produžetak, ostvario istorijski tripl-dabl, ali nije bilo dovoljno.

"Čuvao sam Ridlija, a čuvao sam i Mekdenijelsa, samo da bi stvari na terenu izgledale drugačije. Oni su stvarno dobra ekipa, imaju super trenera, ali ovo je možda moglo da ih prevari, mora se koristiti malo trikova."

Kad je Denver u plej-ofu pobijedio Minesotu 2023. osvojio je prsten

Ipak, biće teško u plej-ofu, a to je ova utakmice i dokazala. Ipak, Jokić je optimista. "Kad smo ih pobijedili, osvojili smo prvenstvo, tako da vjerujem da ih možemo ponovo pobijediti. Igrači su drugačiji, dobri su, odajem im priznanje, ali mislim da smo i mi dobri. Samo, kod nas je u plej-ofu sve drugačije, svašta se može dogoditi. Mogu oni nas da pobijede, ne kažem, ali mislim da možemo i mi njih", rekao je Jokić, a onda je novinar dodao kako čak i njegovi rivali pričaju o njemu sa oduševljenjem.

Ipak, nije se mogao očekivati drugačiji odgovor od Nikole Jokića - skromno je rekao: "Mislim da je to samo poštovanje, ne znam šta bih drugo rekao... Hvala."

Denver do kraja ligaškog dijela sezone ima još šest utakmica, a polovinu će odigrati na domaćem terenu. Najprije će dočekati San Antonio, potom ga očekuju Golden Stejt, Indijana, Sakramento, Memfis i na kraju Hjuston. Tim iz Kolorada je trenutno treći na tabeli Zapadne konferencije i ima skor 47-29, što je dvije pobjede manje od drugoplasiranog Hjustona, a svega jedna više od Lejkersa koji imaju i utakmicu manje.