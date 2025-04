"Poželio sam da igram meč protiv Partizana": Spliter objasnio čime su ga "kupili" Grobari u Beogradu

Tijago Spliter otkrio je da je meč sa Partizanom ostavio najveći trag u dosadašnjem toku sezone. Poželio je da uđe na teren i odigra meč pred 20.000 ljudi.

Trener Pariza Tijago Spliter napravio je veliki iskorak u ovogodišnjem izdanju svog kluba. Možda njegov tim nije uspio da održi ritam pobjeda do kraja, ali i pored toga, ovo je ogroman uspjeh za debitanta elitnog takmičenja. Brazilac je govorio o razlici u Evrolige i Evrokupa, a posebno se osvrnuo i na meč sa Partizanom, koji je očigledno ostavio veliki utisak na njega.

Ostalo je još jedno evroligaško kolo, a debitant u ovom takmičenju obezbijedio je prolaz u dalju fazu takmičenja. Još uvijek nije sigurno sa kog mjesta će učestvovati u plej-in fazi, ali jedno je sigurno - Spliter će zauvijek pamtiti meč sa Partizanom. To 23. kolo Evrolige ostaće zauvijek zabilježeno, crno-bijeli su slavili 92:86, u prepunoj Beogradskoj areni.

Nije ta slika tako česta u Evropi kad su u pitanju i drugi klubovi, pa je Spliter imao drugačiji utisak. Poželio je da uđe na teren i zaigra u spektakularnoj atmosferi koju su Grobari napravili.

"Vidite, ima trenutaka kada kažem timu da bih volio da igram. Posebno se sjećam dana kada smo igrali protiv Partizana u Beogradu, na primjer. Prije nego što smo razgovarali, rekao sam im da bih volio da izađem i odigram tu utakmicu i da imaju priliku da odigraju tako poseban meč, protiv Partizana, pred 20.000 ljudi, uprkos svemu... Veoma poseban trenutak", otkrio je Spliter za "Gigantes".

Pariz je prošle godine osvajanjem Evrokupa obezbijedio plasman u Evroligu. Bez sumnje - razlika je velika, intenzitet zahtjevniji. Ipak, Spliter je stigao tek na početku evo sezone, a dotad je bio pomoćni trener u NBA ligi u Hjustonu. Ipak, bez obzira na to što nije prošao veliki period transformacije tima koji vodi, iznio je mišljenje o razlici ova dva kluba.

"Bez sumnje, broj utakmica i pritisak stalnog donošenja odluka o tome ko igra i šta radimo. Ovo je non-stop. Meč se završava i morate da promijenite način razmišljanja i počnete da razmišljate o sljedećem meču. Teško da možete previše da tugujete zbog onoga što se dogodilo, jer vas to tjera da razmišljate o tome šta je sljedeće. Ta brza mentalna promjena je možda najteža, ali pretpostavljam da postaje sve češća među trenerima, a ni u mom slučaju nije drugačije", rekao je Spliter.

Od koga je Spliter učio trenerski posao?

U Vitoriji je Spliter sarađivao sa Duškom Ivanovićem, sa Rubenom Manjanom u reprezentaciji Brazila, a sa Gregom Popovićem u NBA ligi. Svaki od ovih trenera ostavio je poseban trag, a trener Pariza pokušao je da objasni kakav.

"Sa Duškom... Imam dobre i loše uspomene, da tako kažem. Bio je to veoma težak fizički i psihički trening, pomjerao sam granice kao igrač, ali mi je dao priliku da igram i to od malih nogu. Sa njim, igrač koji vrijedno trenira i koji je posvećen uvijek će imati svoju šansu. I to je najbolje kod Duška", izrazio je zahvalnost Spliter.

"Kada je Manjano došao u reprezentaciju Brazila, donio nam je nešto drugačije. Ljeto se uvijek doživljavalo kao odmor i druženje sa prijateljima, a Ruben nas je natjerao da to shvatimo malo ozbiljnije, iako je bilo i veoma teško. Počeo je da nam postavlja još nekoliko pravila na terenu i pronalazio je mjesto za svakog od nas. Što se tiče Popovića, već sam ga razumio kao razvijenijeg igrača. Možda to i nije bilo tako teško u pogledu zahtjeva jer sam već navikao na druge zahtjevne trenere, ali me je naučilo i jasno mi je dao do znanja kakva je NBA, to je ono što mi je trebalo u sasvim drugačijoj ligi gdje su svi bili brži i eksplozivniji. Čekao me je godinu dana, a druge godine sam počeo da igram i da rastem malo po malo."

Šta je "ukrao" od svakog trenera?

Spliter je nedavno završio igračku karijeru i prije dolaska u Pariz nije imao iskustvo glavnog trenera. Proveo je nekoliko godina kao pomoćnik u NBA ligi, od 2019. do 2023. bio je u Bruklinu, a narednu godinu u Hjustonu. Poslije ovako kratkog staža, mora se priznati da nije lako nadmetati se sa trofejnim trenerima u Evroligi, ali on je uspio. Zahvalan je i svojim prethodnim mentorima zbog toga.

"Ono što sam naučio od Popovića je bavljenje ljudima. I pokušavam da uradim nešto slično. Razgovarajte sa igračima van terena i pitajte ih za mišljenje o tome šta radimo. Pop je bio veoma dobar u tome. Što se tiče Duška... Mislim da nisam trener kao on, fizički i psihički zahtjevan. Mislim da su se i generacije promijenile i ne znam da li se i sam Duško sada promijenio. Ne možete stvarno kopirati mnogo tih stvari sada. A o Rubenu, strukturi nekih sistema. Imati sisteme za svakog igrača i biti jasan u onome šta želite", zaključio je Spliter.

