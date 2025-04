"Evroliga je zabavnija od NBA lige": Ergin Ataman predložio Amerikancima kako da dođu u Evropu

Trener šampiona Evrope Ergin Ataman oglasio se povodom sukoba na relaciji FIBA - Evroliga i formiranja nove NBA lige na Starom kontinentu.

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman smatra da je Evroliga zabavnija za gledaoce od NBA lige, ali da u Evropi ne znaju da to marketinški prodaju kao što to znaju u Americi. Njegov prijedlog je da čelnici NBA odustanu od formiranja novih timova, već da se fokusiraju na to da komeracijalno podrže Evroligu i da tako naprave vrhunski proizvod za gledaoce.

"Evroliga je zabavnija i od NBA lige, ali nije uspjela da stvori jednaku finansijsku vrijednost. U ovom smatram da bi marketinška moć NBA lige bila ključna za Evroligu", kazao je Ataman u intervjuu za Anadolu agenciju.

Ataman vidi veliki problem u rivalstvu FIBA i Evrolige i ne smatra da će uspjeti NBA projekat sa pravljenjem novih klubova od fudbalskih sekcija Pari Sen Žermena i Mančester sitija.

"FIBA i Evroliga su godinama rivali, a Evroliga je postala jedna od najboljih liga na svijetu, ne samo u Evropi. U njoj postoje ozbiljni problemi sa budžetima ekipa i zato smatram da bi marketinška snaga bila ključna za Evroligu. Ako bi NBA liga samo u tom pogledu podržala Evroligu, mislim da bi to bilo veoma korisno. Sa druge strane, ne mislim da bi odvojeno NBA takmičenje u Evropi bilo uspješno. Postoje glasine o uključivanju fudbalskih klubova poput Mančester junajteda i Pari Sen Žermena. To su fudbalski klubovi i u Evropi nema dovoljno igrača da bi svi timovi bili namireni. Gledam na to kao na dio rivalstva između FIBA i Evrolige", riječi su Atamana.

"FIBA da odustane od klubova, Evroliga od kalendara"

Ataman smatra da bi evropska "Kuća košarke" trebalo da napravi ustupak, kao i Evroliga.

"Ako bi FIBA odustala od rivalstva i fokusirala se potpuno na nacionalne timove bilo bi korisnije za sve. Isto tako, bilo bi korisnije i ako bi Evroliga postala efikasnija u marketingu i ako bi napravila realističan kalendar, prema kojem bi i NBA i evroligaški igrači bili dostupni za sve utakmice reprezentacije", dodao je turski stručnjak.

