Dončić plakao tamo gdje ga najviše vole: Kada je obrisao suze, uništio tim koji ga je izdao

Suze i poeni Luke Dončića obilježili su njegov povratak u Dalas u dresu Lejkersa.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa upisali su pobjedu na gostovanju Dalas Maveriksima (112:97), a centralna figura ovog meča bio je slovenački bek Luka Dončić! Jedan od najboljih igrača u NBA ligi vratio se na mjesto gdje ga navijači obožavaju, a svoju prvu posjetu Teksasu kao igrač nekog drugog tima obilježio je suzama i fantastičnom poenterskom partijom.

Pred početak meča u Teksasu navijači su pokazali poštovanje Dončiću, poručili mu da ga vole i da su mu zahvalni za sve što je uradio, a Dalas mu je posvetio video snimak koji je gledala cijela hala. Na ekranima u dvorani prikazani su najbolji trenuci Luke Dončića u Dalasu, zbog čega nije mogao da kontroliše emocije - zaplakao je, lice prekrio peškirom i otpozdravio gradu koji ga već godinama mnogo voli.

Emocije su bile prisutne i dok je Luka Dončić igrao, ali tada nije mnogo razmišljao o ljubavi prema Dalasu - svom prvom domu u SAD. Dončić je spakovao čak 45 poena doskorašnjim saigračima, odveo Los Anđeles Lejkerse do pobjede i pokazao da će sa Lebronom Džejmsom činiti tandem protiv kojeg u plej-ofu NBA lige nikome neće biti lako da dobije seriju. Evo zašto je Dončić plakao:

Kao što smo već rekli, Luka Dončić je postigao 45 poena i to je njegov rekord od kada nosi dres Lejkersa u NBA ligi. Šutirao je 16/28 iz igre i 6/9 sa linije za slobodna bacanja, a upisao je i osam skokova, odnosno šest asistencija. Najveća podrška bio mu je Lebron Džejms koji je meč završio sa 27 poena, dok je u ekipi Dalasa Nađi Maršal postigao 23 poena. Pogledajte najvažnije trenutke meča:

Nakon pobjede u Teksasu Lejkersi imaju skor 49-31 i do kraja ligaškog dijela sezone boriće se za treće mjesto na Zapadu, što bi im značilo pred plej-of u kojem bi imali prednost domaćeg terena, barem tokom prve serije. Sa druge strane, ekipa Dalasa ima skor 38-42 i zauzima 10. poziciju što znači da će kroz plej-in pokušati da stigne do doigravanja. Oni ne mogu da izgube to mjesto, ali bi mogli da napreduju na tabeli ukoliko preskoče Sakramento koji je trenutno za jednu pobjedu uspješniji.

