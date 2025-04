Nikola Jokić protiv Bogdana Bogdanovića: Sve o plej-of seriji Denvera i Klipersa

Nikola Jokić će voditi Denver, Bogdan Bogdanović biće "šesti igrač" Los Anđeles Klipersa. Biće to utakmice za uživanje svih ljubitelja košarke u Srbiji. Pročitajte sve što je potrebno da znate o njoj.

Denver Nagetsi od subote u 21.30 počeće učešće u NBA plej-ofu, u kojem će pokušati da sa Nikolom Jokićem na čelu osvoje svoju drugu titulu. Rivali će im biti Los Anđeles Klipersi, izuzetno snažan tim u kojem igra naš Bogdan Bogdanović, a lideri su čuveni NBA asovi Džejms Harden i Kavai Lenard.

Nagetsi i Klipersi igraće na četiri pobjede, a pobjednik će igrati protiv boljeg iz serije Oklahoma - Memfis. Prve dvije utakmice serije biće odigrane u Denveru, druge dvije u Los Anđelesu, a potom će timovi do kraja serije neizmjenično mijenjati domaćinstva, po sistemu 1-1-1, u slučaju da pobjednik bude odlučen u "majstorici", odnosno u sedmoj utakmici.

Raspored utakmica Denvera i Klipersa

Denver - Klipersi, subota, 19. april u 21.30

Denver - Klipersi, utorak, 22. april u 4 časa

Klipersi - Denver, petak, 25. april u 4 časa

Klipersi - Denver, nedelja, 27. april u ponoć

*Denver - Klipersi, utorak 29. april

*Klipersi - Denver, četvrtak, 1. maj

*Denver - Klipersi, subota, 3. maj

Kad je Jokić vukao, Nagetsi su gubili od Klipersa

Ove sezone međusobni skor dva tima je 2-2. U ligaškom dijelu sezone, Denver je 14. decembra pobijedio Kliperse 120:98 uz 20 poena Džamala Mareja, a plejmejker Nagetsa zablistao je i 9. januara, u još jednoj pobjedi protiv rivala iz El-Eja (126:103), kada je ubacio 21 poen uz devet asistencija.

U dva prethodna meča ove sezone Klipersi su ostvarili dvije pobjede - 2. decembra u Los Anđelesu bilo je 126:122 za domaćina uz tripl-dabl Nikole Jokića (28 poena, 14 skokova i 11 asistencija), a na startu sezone, 26. oktobra, bilo je 109:104 za tim Tajrona Lua. Jokiću tada nije pomoglo ni to što je igrao impresivno i ubacio 41 poen.

Klipersi furiozno ušli u plej-of

Tim koji je zimus pojačao srpski as Bogdan Bogdanović uhvatio je snažan zalet u završnici ligaškog dijela sezone i od 6. marta je ostvario skor 18-3, uz poraze od Nju Orleansa, Klivlenda i Oklahome, ali i trijumfe protiv Hjustona, Njujorka, Memfisa i Klivlenda u tom vremenskom rasponu.

Na taj način, ekipa Tajrona Lua dočekala je doigravanje u plej-ofu, u kojem će biti težak rival Denveru, bez ikakve sumnje.

Nagetsi su spremni i "zategnuti", trener traži 3 stvari

Vršilac dužnosti trenera Denvera, Dejvid Adelman, obratio se javnosti u petak pred početak serije i rekao da je Nikola Jokić odmoran i da od svog tima traži tri stvari da bi njima pomogao srpskom asu.

"Džamal Marej želi da krene, jer nije igrao u posljednje vrijeme, usporili smo sa Eronom (Gordonom) i Nikolom (Jokićem), čuvamo im noge što je više moguće. Igrači koji nisu morali da prolaze kroz neke vježbe izvlačeni su iz njih, jer nema potrebe. U dobroj smo sada situaciji", rekao je sin legendarnog Rika Adelmana pred svoje mečeve karijere.

Jokića će čuvati prijatelj, bivši igrač Mege

Nikola Jokić vodiće od subote direktne duele protiv Ivice Zupca (28), nekadašnjeg košarkaša Mege i jednog od najboljih centara na svijetu. Košarkaš iz Mostara igra jednu od najboljih sezona u karijeri i među vođama je ekipe.

Dok Zubac priznaje da je Nikolu Jokića praktično nemoguće sačuvati, trener Denvera Adelman pričao je u najavi serije o tome na koje sve načine hrvatski košarkaš doprinosi dobrim igrama Klipersa.

"Cijela karijera mu se promijenila u Klipersima. U Lejkersima, kada je bio mlad, koristili su ga na niskom postu. Kada je prešao u Kliperse, postao je 'roler', defanzivni igrač, nije previše dodirivao loptu, a sada igra sve, igra na 'postu', igra kao plejmejker u napadu, oslanjaju se na njega... Kada je Džejms (Harden) tu, on mu nalazi prostor 'u džepu' u pikenrol igri, ali nije samo do Hardena. Trebalo bi mu odati priznanje za to što svaki put dolazi u novu sezonu sa novom stvari koju je dodao svojoj igri. Neko kao on zaslužuje pohvale za to što napreduje u ovoj ligi", kazao je Adelman.

Prva Bogdanova plej-of serija na Zapadu

Minule zime srpski NBA šuter Bogdan Bogdanović vratio se iz Atlante u Zapadnu konferenciju poslije skoro četiri i po godine u Atlanti i prvi put će zaigrati u plej-ofu na toj strani Amerike. Ujedno, biće ovo i njegova prva plej-of serija protiv Denvera, sa kojim nije imao mogućnost da se sretne dok je na početku NBA karijere igrao za Sakramento Kingse od 2017. do 2020. godine.

Bogdanović je važan razlog sjajnih igara Los Anđeles Klipersa. Ove sezone prosječno postiže 10,8 poena i djeluje da je "namjestio ruku", jer je u martu pogodio 47 odsto šuteva za tri poena, a u aprilu do sada visokih 55,2 odsto. U dresu Klipersa stekao je novog prijatelja, Ivicu Zupca i odigrao je neke veoma zapažene partije, poput one protiv Klivlenda u kojoj je ubacio 20 poena bez promašaja.

Sada su pred Bogdanom velika šansa i izazov da takve partije prenese i na najveću scenu - u NBA plej-of, u kojem će sigurno imati važnu ulogu kada bude ulazio sa klupe Klipersa. Zbog njegovih i Jokićevih nastupa ljubitelji košarke u Srbiji sigurno će sa velikom pažnjom ispratiti seriju koja počinje ove subote.

