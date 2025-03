Bogdana pitali da li je Jokić MVP: Dao je sjajan odgovor, niko do sada to nije spomenuo

Svi pričaju o tome da Nikola Jokić ne može da bude MVP jer ima već tri nagrade, dok Bogdan Bogdanović ističe da je baš zato najbolji - jer i kada ga nagrade, uspije da nadogradi svoju igru. O tom argumentu do sada nisu pričali.

Izvor: Profimedia/Imagn Images / ddp USA

Ko će biti MVP ove sezone u NBA ligi? Čini se da je situacija nikad neizvjesnija i da čak kolaju teorije da bi Nikola Jokić i Šej Gildžes-Aleksander trebalo da podijele ovu nagradu, pošto obojica igraju fantastične sezone. Jokić ima tripl-dabl prosjek u Nagetsima i apsolutno se sve vrti oko njega, dok Šej takođe igra odlično, a veliki plus je i što je njegova Oklahoma na prvom mjestu Zapadne konferencije.

Čini se i da dileme ne bi bilo da Nikola Jokić do sada nije osvojio tri MVP priznanja, zbog čega su glasači ipak daleko manje raspoloženi da ga "poguraju" i žele da vide nekog novog... Međutim, kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović dao je dobar argument, baš zato Jokića treba nagraditi - jer je opet uspio da "nadogradi" svoju igru.

"Nikola Jokić, Jokara... (smijeh). On stalno dokazuje da čak i kada si najbolji, trostruki MVP i NBA šampion, uvijek postoji prostor za napredak...", ispričao je Bogdanović u intervjuu za "Basketball Sphere" osvrćući se na kandidaturu na nagradu.

"Uvijek možeš da usavršiš svoju igru i pomjeriš svoje granice. To je krajnja konkurencija - sa samim sobom. Jokić je postavio nevjerovatno visok standard i fascinantno je koliko konstantno igra na tako visokom nivou. Nadam se i vjerujem da će ponovo osvojiti MVP nagradu ove godine".

Šta je Jokić rekao o MVP nagradi?

Nikola Jokić na konferenciji za medije posle poraza od Minesote

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Malo još nedostaje Jokiću da ove sezone ima tripl-dabl prosjek i trenutno je na 29,1 poenu, 12,8 skokova i 10,3 asistencija, dok ga trka za MVP nagradu ne interesuje previše. Isti slučaj kao i kada je nagrađivan, Jokić se time ne opterećuje i igra svoju igru, prije svega nadajući se da će doći do titule sa Nagetsima.

"Ovo mi je treća ili četvrta godina zaredom. Ne znam, ne mogu to da kontrolišem, igram najbolju košarku života, ako je to dovoljno, dovoljno je. Ako ne, i on je nevjerovatan", rekao je Jokić.

Šta je Šej rekao o MVP nagradi?

Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Za razliku od Džoela Embida, koji je snažno agitovao da mu daju MVP nagradu 2023. godine, ovogodišnji izazivač Nikole Jokića nije takvog raspoloženja. Šej Gildžes-Aleksander je veoma skroman i izgleda da je daleko zreliji od Kamerunca.

"Da imam potpuno iste brojke kakve sada ima, a da smo mi 10. tim na Zapadu, to ne bi bilo važno... Imam 30 poena u prosjeku i u borbi sam za MVP nagradu. Razlog za moj lični uspjeh je ovaj tim. To je sve, uvijek sam govorio da su pobjede bitne. Imamo dobar mentalitet", rekao je Šej Gildžes-Aleksander.