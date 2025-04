Evroliga je postavila novi rekord gledanosti najviše zbog Partizana i Crvene zvezde, što je samo još jedan dokaz zašto "vječiti" moraju da dobiju trogodišnje licence.

Izvor: MN PRESS

Evroliga je oborila rekord gledanosti u tekućoj sezoni. Prema zvaničnim podacima objavljenih na svom sajtu, ove sezone je prosjek na 10.589 gledalaca, što je za 206 veći prosjek u odnosu na sezonu 2023/24. Primjera radi, u sezoni 2018/19 je taj prosjek bio najmanji, samo 7.935 gledalaca.

Ono što takođe pokazuje tabela koju je Evroliga objavila jeste i to da je glavni razlog za obaranje rekorda to što u elitnom takmičenju igraju Partizan i Crvena zvezda. Crno-bijeli su prvi po prosjeku od 18.486 navijača i to čini 98 odsto popunjenosti dvorane, odmah iza su crveno-bijeli sa 18.239 gledalaca i to je 94 odsto popunjenosti dvorane.

Izvor: Euroleague

Iza njih su Panatinaikos (17.111), Žalgiris (14.895), Olimpijakos (11.546), dok su na dnu Monako (3.847), Barselona (6.212) i Pariz (7.044). Ono što je takođe interesantan podatak jeste da i najmanju popunjenost dvorane imaju Baskonija (61 odsto, što je 9.485), Alba (63 odsto, 9.180) i Real Madrid (65 odsto, 8.899).

Kome će dati licence?

Vidi opis Evroliga se hvali rekordom kog ne bi bilo bez Partizana i Zvezde: Jasno je, "vječiti" moraju da dobiju licencu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 1 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 2 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 3 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 4 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 5 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 6 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 7 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 8 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 9 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 10 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 11 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 12 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 13 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 14 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 15 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 16 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 17 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 18 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 19 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 20 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 21 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 22 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 23 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 24 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 25 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 26 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 27 / 29 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 28 / 29 Izvor: MN PRESS Br. slika: 29 29 / 29

Ovi podaci svjedoče u prilog tome koliko su srpski "vječiti" značajni za Evroligu. Uostalom, najveći dio viralnih snimaka atmosfere je sa utakmica dva srpska tima i time se diče na društvenim mrežama. Upravo zbog toga su im i ponudili trogodišnju licencu, ali za to mora da se plati oko pet miliona evra.

Upravo je ta cifra prevelika za Partizan i Zvezdu i zato će pokušati na sve načine to da spuste, jer nisu iste finansijske mogućnosti kao recimo Hapoel iz Tel Aviva koji ne pita za cijenu i želi višegodišnju licencu... Jasno je da su interesi obostrani i da je potrebno da se nađe zajednički jezik što prije koji će zadovoljiti sve strane.