"To nije ljudski": Jugoslavija vidjela Bobanov udarac na Maksimiru, a znate li ko je Vjekoslav Škrinjar?

Zvonimir Boban napao je pripadnika policije na Maksimiru, a kraj njega je bio saigrač koji je iznio svoju stranu priče.

Na još jednu godišnjicu čuvene utakmice između Crvene zvezde i Dinamo Zagreba na "Maksimiru" 13. maja 1990. godine čuli smo nove ispovijesti igrača "modrih" koji su bili prisutni na tom meču. Nakon što se oglasio Kujtim Šalja sada je svoju verziju događaja iznio i Vjekoslav Škrinjar.

Ovaj nekadašnji vezista je za Dinamo igrao od 1989. do 1991. godine, pa ponovo od 1992. do 1994, kada se klub zvao Kroacija, a već je i ranije govorio o detaljima tog meča, Sada je za "Večernji list" izneo neke detalje o kojima do sada nije pričao.

"Utakmica protiv Zvezde je trebalo da odluči prvaka. Napravili smo dva loša rezultata i nismo više imali šanse. Bila je to utakmica bez naboja. Osjećalo se u vazduhu da se nešto čudno događa. Nisam ni pomišljao da će se to dogoditi. Na jugu su bili Zvezdini navijači, bilo je normalnih navijača. Oni su počeli da tuku te ljude, počelo je kidanje stolica. Bojsi su to gledali sa sjevera, policija nije reagovala i došli su navijači na teren. Tad su policajci i Bojsi bili na terenu. Ja sam stajao sa strane, a vratio sam se jer su policajci tukli ljude na podu", rekao je Vjekoslav Škrinjar.

Škrinjar je istakao da se upravo on našao pored Zvonimira Bobana koji je snimljen kako nogom udara policajca Refika Ahmetovića. Prema njegovom svjedočenju, on je samo branio svog kolegu, kao i navijače koji su upali na teren od policije.

"Pokušao sam da ih razdvojim. Bilo je tu više igrača, a Boban i ja smo bili u dresu pa smo izgledali izdvojenije. Tako je došlo do incidenta Zvoneta i policajca. Ja mislim da sam dobio udarac baš od tog policajca kojeg je Zvone napao. Pendrek jako boli. Zvone je išao da brani navijača, a ja sam se našao blizu pa sam došao da razdvajam. To nije bilo normalno ni ljudski. Imao sam veliki ožiljak od pendreka, ali to brzo prođe", dodao je Škrinjar.

Ko je Vjekoslav Škrinjar?

Rođen je 1969. godine u Slavonskom Brodu, a nakon početaka u BSK-u iz rodnog grada, sadašnjoj Marsoniji zaigrao je za Dinamo. Poslije dvije sezone preselio se u NK Zagreb i tu odigrao jednu sezonu, da bi se vratio na "Maksimir" gdje je ime kluba već promijenjeno u Kroacija. Otišao je 1995. u Japan gdje je nastupao u Gamba Osaki, pa je onda igrao za NK Zagreb i Segestu iz Siska. Karijeru je završio u Cvajti gdje je nastupao za Majnc dvije sezone.

