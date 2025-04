"Hvala što nas zovete u Evroligu, ali znajte jedno": Obradović traži da se Zvezda i Partizan udruže

Željko Obradović o ponudama Evrolige i NBA lige i ideji da Zvezda i Partizan postignu konsenzus i zajedno pregovaraju.

Izvor: TV Arena sport

Trener Partizana Željko Obradović bio je zadovoljan partijom i pobjedom svojih igrača u "vječitom" derbiju protiv Crvene zvezde (85:77), a posle utakmice govorio je i o budućnosti evropske košarke. Evroliga nudi "vječitima" licence na tri godine koje koštaju čak pet miliona evra, dok se s druge strane priča i o tome da NBA liga planira ulazak na evropsko tržište, koji bi mogao da uništi monopol vlasnika "A" licenci.

"Svjedoci ste šta se dešava u evropskoj košarci. Biće sastanak pred kraj mjeseca i neke stvari će se odlučiti u Evroligi, znate za te ponude neke, zvanične, nezvanične. Očigledno jesu za nas i Zvezdu i neke druge klubove. Mi treba da napravimo konsenzus i da zajedno nastupimo", poručio je Željko Obradović na konferenciji za medije i objasnio na šta misli.

"Crvena zvezda i Partizan su blago evropske košarke i svima to treba da pokažemo. Svi pričaju o ambijentu na utakmicama oba srpska kluba, pa valjda zaslužujemo neki respekt. Da bi jedna liga bila ozbiljna, bilo gdje na svijetu, svi moraju da imaju ista prava i obaveze, ako toga nema, onda to nije to. Mi smo zahvalni što nas zovu u Evroligu, ali hoćemo da budemo ravnopravni sa svima u svakom smislu. Mi i svi ostali".

Evroliga ili NBA - gdje će Zvezda i Partizan?

Šta o ponudi Evrolige i navodnoj NBA kaže Željko Obradović? "Da li ćemo do toga doći i kako, vjerujem da u Evroligi sjede pametni ljudi i da donose najbolje odluke. Neću da pričam tu o drugim mogućnostima, evropska košarka je Evroliga i tu nema nikakve dileme. Sada kreće plej-of u Evroligi, vidjećete kako će da izgleda, nemam dilemu da će sve dvorane da budu ispunjene i da će biti fantastična košarka", rekao je trener Partizana.

Što se tiče "cenkanja" sa Evroligom, koja traži mnogo novca i malo toga zauzvrat, Željko Obradović nije želio previše da se bavi ovom temom i to je prebacio na rukovodstvo Partizana.

"To pitajte ljude koji su odgovorni za to, to je u ovom slučaju predsjednik kluba i Upravni odbor. Pričam i o Zvezdi jer imamo iste interese, mi moramo da nastupimo... Imate Valensiju koja pravi novu dvoranu, hoće u Evroligu, da li će tu biti Virtus iz Bolonje, Hapoel koji je ušao i svi pričaju da imaju mogućnosti za dobar tim. Priča se i o Dubaiju. Ne znam koliko je tačna informacija o tome, ali treba da uradimo sve i da budemo svjesni da je zajednički nastup dobar i za nas i za njih i svi koji žele da budu ravnopravni članovi Evrolige. Možda sam bio malo opširan, izvinite", zaključio je on.