Rašo Nesterović u Banjaluci "kontra" Nikole Jokića: Ne može MVP biti iz pete ekipe na Zapadu! (FOTO, VIDEO)

Radoslav "Rašo" Nesterović, jedan od najuspješnijih evropskih košarkaša u NBA ligi, razgovarao je u srijedu s novinarima u Banjaluci.

Iako ga ne treba posebno predstavljati, vrijedi napomenuti da je igrao u Minesoti, Torontu i San Antoniju, a sa Sparsima je osvojio i šampionski prsten NBA lige igrajući zajedno sa Timom Dankanom i Tonijem Parkerom uz vođstvo trenera Grega Popoviča.

U evropskoj košarci je takođe osvojio titulu u Evroligi braneći boje Virtusa iz Bolonje, a po okončanju karijere radio je i kao generalni sekretar Košarkaškog saveza Slovenije, a mnogi smatraju da je organizaciono jedan od najzaslužniji za zlatnu medalju na Eurobasketu 2017. godine "zmajčeka", predvođenih Lukom Dončićem i Goranom Dragićem.

Dakle, neko čija riječ o košarci ima ozbiljnu težinu.

U razgovoru sa novinarima u Banjaluci, gdje je došao kao promoter košarkaškog kampa "Tri poena" na Jahorini, pričao je o regionalnoj ABA ligi, evropskoj i američkoj košarci.

"Kad je regionalno takmičenje formirano, bilo je idealno za razvoj mladih igrača, da se podigne kvalitet košarke u regionu i kroz to da se afirmišu mladi za veće klubove i takmičenja. A sad je to došlo do nivoa gdje klubovi poput Crvene zvezde i Partizana imaju budžete po 20 miliona evra što je abnormalna cifra, makar se meni tako čini za naše klubove, koji su istorijski poznati po razvijanju mladih. Očigledno je da zbog pritiska rezultata i kroz ABA i kroz Evroligu prije svega mnogo znači. Ne znam za moguće proširenje, nisam ispratio posljednja dešavanja, ali mislim da dosta toga je u košarkaškim vodama uzburkalo saopštenje NBA lige. Ne znam kakav će biti eventualni sistem takmičenja NBA Jurop, kako će sve kalendarski da ukomponuju, da ima takmičarskih dana i za domaća prvenstva, ABA ligu, Evroligu, kupove, reprezentacije...Ako to uspiju da ukomponuju, moglo bi i da funkcioniše", rekao je Nesterović.

TRAŽE PARE ZVEZDI I PARTIZANU, A NE DAJU PRAVA

Slavni slovenački košarkaš prokomentarisao je i o mogući dobitak trogodišnje licence Evrolige za beogradske "vječite rivale".

"Ne znam kako će Evroliga da se oglasi prema njima, po onome što sam saznao iz medija, mislim da nemaju fer tretman, barem po mom ličnom mišljenju. Traže se pare čisto da bi igrao, a nemaš nikakva prava. Opet dobro je da recimo Partizan u jednom trenutku veže šest, sedam mečeva sa evroligašima, sve jake utakmice".

Prema njegovim riječima, ispratio je ove sezone Evroligu, a dobar utisak je na njega ostavio francuski Pariz.

"Pariz je sastavio odličnu ekipu, odličnog trenera (Tijago Splinter), koji možda nema veliko iskustvo ali ima ogromno znanje. Igrao je Evroligu, NBA i sa reprezentacijom, a ja sam uvijek bio za mlađe igrače i trenera, kojima se treba davati šansa. Košarka ide naprijed, kao i svijet. Poput tehologije, tako ide naprijed i sport. Košarka koju smo mi igrali prije 25, 30 godina je maltene drugi sport u odnosu na ovo. Bio je napad 30 sekundi, dva poluvremena, u ekipi si imao 12, 13 igrača, a danas ti za normalan rad je neophodno između 15 i 18 igrača. Odlično su krenuli, poslije malo pali, ali su se opet vratili. Juče sam gledao, utakmica je bila neizvjesna do samog kraja protiv Fenera i u toj seriji je svašta moguće".

Nesterović je mišljenja da Real Madrid nikako ne treba otpisati kad je u pitanju šampionska titula.

"Oni su toliko iskusna ekipa, koja se toliko puta vraćala...Jeste da je Olimpijakos dominantan ove godine, ali tu su i Panatinaikos, Fener, čak i Efes. Nikad se ne zna na Fajnal-foru. Ovo sad se igra na tri pobjede i tu kvalitet dođe do izražaja, a na F4 jedan se igrač probudi malo bolji, drugi lošije spavao i to sve rješava".

Nezaobilazan u razgovoru je i predstojeći Eurobasket koji će ovog ljeta biti održan u četiri države - Kipru, Finskoj, Poljskoj i Letoniji, a po njegovom mišljenju je Srbija glavni favorit za zlato.

"Zavisi u kakvom sastavu će doći reprezentacije. Ako Srbija bude kompletna, onda je broj jedan favorit. Pa onda Francuzi, Grci i Španci, dok iz drugog plana vrebaju Litvanci. Dosta ljudi zaboravlja i Letoniju, koja će vjerujem imati dobar rezultat. Imaju iskusan tim, dugo godina igraju zajedno. Poslije 2017. će prvi put biti kompletni, a osim toga igraju kod kuće, čak je u Rigi i finalni dio Eurobasketa, tako da njih treba definitivno svrstati u najuži krug favorita".

"MVP TROFEJ BI MIJENJALI ZA PRSTEN"

Na pitanje, ko zaslužuje MVP nagradu u NBA ligi, Nikola Jokić, Šaj Gildžes- Aleksander ili Janis Adetokumbo, Nesterović je dao interesantan odgovor.

"To pumpaju mediji, mislim da bi sva trojica igrača propustili tu nagradu da uzmu šampionsku titulu. MVP kao MVP, oni su svi na najvišem nivou i u pitanju su samo nijanse. Kako to ide, glasaju novinari? Neko moje razmišljanje je da ne može da bude MVP iz pete, šeste ekipe na Zapadu. Imaš prva dva na Zapada i Istoku i iz njih mora da dođe MVP. Tako se bira i MVP finala, nikad nije bio najbolji iz poražene ekipe, uvijek iz pobjedničke. Ja bih to drugačije gledao, drugačije postavio. Uživam kad gledam svu trojicu, te naše prvenstveno s ovih prostora igrače i sad, da li će dobiti Jokić, ovaj ili onaj mislim da su to detalji. Ali, na kraju ako ne uzmu titulu, sve se to zaboravlja", podvukao je Nesterović.

Upitan je takođe da uporedi Tima Dankana, u svoje vrijeme najdominantnijeg centra NBA lige i Jokića.

"Različita je bila košarka, mi smo igrali plej-of utakmicu sa Lejkersima 2004. godine mislim da je rezultat bio 73:72, a ovi danas toliko postignu maltene za dvije četvrtine. Skroz je to druga košarka, drugi način i odnos prema igri, ali to ne mijenja stvar da bi ovi najbolji - i Nikola, Luka (Dončić), Janis (Adetokumbo), svi bi oni bili vrhunski igrači i na onom nivou. Takvi igrači su uvijek vrhunski, oni se samo prilagode onome što mu igra dozvoljava".

Na kraju, prokomentarisao je i šokantan trejd Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse...

"Iznenađenje ili ne, to je NBA, to je poslovni svijet. Takvi ljudi su ozbiljni biznismeni, milijarderi. Nisam upućen kakva je bila situacija, sigurno je bio šok za sve u Dalasu, ali to se dešava. I ranije je bilo trejdova koji nisu imali smisla, pa su se događali. Tek nakon pet, šest ili 10 godina će se jasno vidjeti ko je tu profitirao, a ko izgubio ili ko je bio pametniji, a ko malo manje pametan. Vrijeme će pokazati", zaključio je nekadašnji šampion NBA lige.

