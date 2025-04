Da li znate koje je omiljeno jelo Nikole Jokića? Zbog toga što je kao mali stalno jeo burek, mnogi su pretpostavili da je to u pitanju, a zapravo je tradicionalno srpsko jelo koje je najbolje kod njegove majke u Somboru.

Dobro je poznato da je Nikola Jokić veliki gurman i da ga prati glas da voli dobro da jede, posebno zbog toga što se često priča i o tome da ne izgleda kao tipičan košarkaš - i uvijek je tu koji kilogram viška. Ono što mnogi ne znaju je da se tokom sezone uvijek pridržava rigoroznih dijeta i ne želi da dozvoli da mu to zasmeta na profesionalnom planu, a kako sam kaže najviše naravno uživa u srpskim jelima.

Problem je što u Sjedinjenim Američkim Državama ne može da jede baš "domaća jela", tako da uvijek jedva čeka da dođe ljeto i vrijeme za povratak u rodni Sombor, pa tako uživa u jelima koje spremi njegova majka Nikolina. Ali, da li znate koje je to omiljeno jelo Nikole Jokića?

U interesantnom intervjuu koji je prije nekoliko mjeseci dao Kejsi Ateni, inače novinarki koja je porijeklom Srpkinja, otkrio je da je to za njega riblji paprikaš. I to je odgovorio kao iz topa.

N : "Nikola, hoću da te ovo pitam na srpskom, ali nemam dobru gramatiku. Nadam se da ćeš da razumiješ. Koje je vaše omiljeno srpsko jelo i da li imate priliku da uživate u njemu u Denveru?"

: "Nikola, hoću da te ovo pitam na srpskom, ali nemam dobru gramatiku. Nadam se da ćeš da razumiješ. Koje je vaše omiljeno srpsko jelo i da li imate priliku da uživate u njemu u Denveru?" J: "Omiljeno srpsko jelo je riblji paprikaš. I ne možemo da ga jedemo ovdje jer nema ribe, odnosno nije isto kao kod kuće".

Nasmijala se na ove riječi novinarka i izvinila zbog svog srpskog jezika, ali je dobro znala o čemu Jokić priča.

Šta još voli da jede Nikola Jokić?

Sve je naravno drugačije kada ode u rodni Sombor gdje obično provede čitavo leto, a u intervjuu za dokumentarac "Čovjek koji pravi razliku" od prije nekoliko godina, priznao je da je dobar dio života bio debeljuca i da je svašta jeo.

"Bio sam debeljuca do prošle godine. Volei sam svašta da jedem i nisam ništa odbijao. Jeo sam sve, kolače, paprikaš, žuta supa sa malo više masti. Pred svaku utakmicu pojedem nešto što ne bih trebao. Da li komadić pice, kokice nešto samo da je nezdravo. Protiv uroka", rekao je Jokić.

Ali, zar Jokić ne obožava burek?

Od kada je bio tinejdžer, uz Nikolu Jokića se vezivala ljubav prema bureku, pa smo viđali i kako sada kada dođe u Sombor navrati u lokalne pekare. Ali, to je samo "stara ljubav", o čemu je svedočio i njegov nekadašnji trener Dejan Milojević koji je o njemu uvijek imao urnebesne anegdote.

"Angažovali smo nutricionistu i naš kondicioni trener Marko Ćosić u Megi, koji je zaista vrhunski trener, napravio je fantastičan program rada. Drugo, odredio je režim ishrane, a mi smo se ubili radeći na tome, ali vidjeli smo da to ne ide u očekivanom smeru. I onda shvatimo da on doručkuje pola kile bureka i popije flašu koka-kole za cijeli dan. Tada shvatiš da to mora da se promeni. Sa Ćosom je mnogo promijenio telo i Ćosa je mnogo zaslužan što je on došao na nivo da može da se bavi profesionalnim sportom", pričao je Milojević u ranijem intervjuu.

"Kada neko ima mišiće, vama izgleda kao jak čovek. Snaga je u kukovima, trupu i nogama. Imao sam mnogo duela sa ljudima koje kada vidite pomislite da su jaki kao zvijer. Ali uzak struk, slabe noge i u kontaktu to nije tako. Ljudi griješe kod Nikole. On je izuzetno jak čovjek. To što ga ljudi doživljavaju kao debeljucu koji trčkara po terenu... To nije istina. On je izuzetno jak čovjek, sa sjajnim 'bodi frejmom'. Jači je od većine centara. Iako izgledaju jači, oni u duelu nisu jači od njega", rekao je Dejan Milojević.

Kako je smršao Nikola Jokić?

Imao je Jokić u jednom trenutku i preko 135 kilograma i bio je najteži košarkaš u NBA ligi, međutim već godinama to nije slučaj. Za to je "kriva" posebna dijeta koje se i dan-danas vjerovatno pridržava kako bi zadržao liniju, a svi koji prate košarku jasno na prvi pogled mogu da vide da nije ni blizu svog rekorda.

"Ne jedem gluposti, slatkiše, masno i začinjeno", otkrio je Nikola Jokić u jednom intervjuu, a za njegov današnji izgled i formu su prije svega zaslužni kondicioni treneri Stiv Hes i Felipe Ajhenberger.

"Mislio je da su bezalkoholna pića i slatkiši sa visokim sadržajem šećera u redu. To je prokleti otrov, ali kada smo ga pokrenuli, bio je spreman da krene ka promjenama. Njegova ishrana se tokom godina dramatično poboljšala. Preporučili smo mu da jede zdravije, da jede šest malih obroka i da vježba dva puta dnevno. Tokom godina izgubio je 22 kilograma, ostvario je izvanredan podvig. On je jedan od najskromnijih ljudi koje sam ikada sreo u svom životu", rekao je Hes u jednom intervjuu za "SI".

"Mislim da je taj gubitak kilograma jedna od najboljih stvari koje sam učinio u karijeri. Hes mi je pomogao da uravnotežim kilažu i sada jedem šest do osam puta dnevno - proteinske šejkove, salate, piletinu, ribu i sve je pripremljeno na zdrav način", dodao je Jokić.

