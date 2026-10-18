Ostoja Mijailović: "Sredstva za pojačanje su obezbijeđenja, strpite se malo"

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović je istakao da je obezbeđen novac za dovođenje pojačanja i da će uskoro Đoan Penjaroja imati nove igrače na raspologanju.

Izvor: MN PRESS

Partizan je poslije povrede Tonjea Džekirija u problemima pred vječiti derbi sa Crvenom zvezdom u Evroligi 22. oktobra, a sada se u intervjuu za "Mocart sport" o igračkom kadru oglasio predsjednik kluba Ostoja Mijailović. On je naglasio da razumije navijače, ali da nema potrebe za panikom.

"Razumijem nestrpljenje i zabrinutost navijača. Povrede i kraća rotacija opterećuju ekipu i jasno je da su nam potrebna pojačanja", rekao je Ostoja Mijailović na početku razgovora.

On je naglasio da finansije nisu problem i da je odvojen novac za dovođenje novih igrača. Ipak, zatražio je od navijača da se strpe i obećao da će uskoro klub napraviti određene poteze.

"Sredstva za njihovo dovođenje odavno su obezbijeđena. Odluka da sačekamo određene igrače na tržištu bila je zajednička odluka trenera, sportskog sektora i Uprave. Svjesni smo da čekanje ima svoju cijenu i od odgovornosti za tu odluku ne bježimo. Od navijača tražimo još malo strpljenja, uz razumijevanje da se njihovo povjerenje zaslužuje potezima i rezultatima. Budžet za pojačanja postoji. Na nama je da ga pretočimo u kvalitet na terenu", zaključuje Ostoja Mijailović.

Šuška se, šuška...

Da Partizan dovodi Džeremija Sohana. Nekadašnji deveti pik na draftu dugo je bio u San Antoniju, a sada je otpušten od strane Portlanda i slobodan je igrač. Crno-bijeli će moći uskoro da biraju između preko 100 slobodnih agenata iz NBA lige i vidjećemo ko je to ko dolazi u Beograd.