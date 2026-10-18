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Partizan se oglasio zbog Džekirija: U derbiju bez jednog od glavnih aduta

Partizan se oglasio zbog Džekirija: U derbiju bez jednog od glavnih aduta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tonje Džekiri će pauzirati najmanje dvije nedjelje zbog povrede.

Tonje Džekiri će pauzirati najmanje dvije nedjelje Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Partizan objavio je izvještaj o zdravstvenom stanju Tonjea Džekirija. Crno-bijeli su ostali bez iskusnog centra na najmanje dvije nedjelje, što znači da će sigurno propustiti vječiti derbi sa Crvenom zvezdom i naredno kolo Evrolige.

"Centar Partizana Tonje Džekiri, doživio je istegnuće abduktora na utakmici protiv Fenerbahčea. Igraču slijedi pauza, a nakon dvije nedjelje će biti urađena kontrola kojom će se utvrditi tačan dan povratka na teren", stoji u kratkom saopštenju crno-bijelih.

Veliki hendikep u najgorem momentu

Crno-bijeli su nakon perfektnog starta od 3-0 u Evroligi vezali tri poraza, a ono što brine je forma pojedinih igrača. Žofri Lovernj i Kevarijus Hejs nisu dokazali evroligaški kvalitet, dok je Derek Vilis i dalje na pauzi i njegov povratak još nije izvjestan.

Džekiri je do sada ostavio najbolji utisak na centarskoj poziciji sa prosjekom od 10,2 poena, 3,8 uhvaćenih lopti, 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte.

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Tagovi

KK Partizan Tonje Džekiri

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