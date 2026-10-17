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Loše vijesti za Partizan: Tonje Džekiri ne igra "vječiti" derbi!

Loše vijesti za Partizan: Tonje Džekiri ne igra "vječiti" derbi!

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Centar Partizana Tonje Džekiri biće van terena dvije sedmice, što znači da će propustiti "vječiti" derbi

Tonjje Džekiri zbog povrede ne igra vječiti derbi Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Veliki problem za Partizan koji postoji od početka sezone je rotacija igrača, odnosno roster. Poslije meča protiv Fenerbahčea crno-bijeli su ostali bez još jednog igrača - Tonje Džekiri je napustio teren, a prema posljednjim informacijama ekipi neće moći da pomogne oko dvije sedmice, što znači da će propustiti "vječiti" derbi koji je na programu u četvrtak od 20.45.

Problem Crvene zvezde sa centarskom linijom polako se dovodi u red, a sad je Partizan u sličnoj situaciji. Crno-bijeli imaju skraćenu rotaciju, pošto Tonje Džekiri, prema saznanjima Mocart sporta, neće moći da pomogne timu oko dvije sedmice. Džekiri je uradio dodatne preglede, pronađena je adekvatna terapija i neophodan mu je odmor, kako bi u istom ritmu u nastavku sezone bio dio tima Đoana Penjaroje.

Ono što svakako nije dobro, to je da će - kako stvari stoje - propustiti sve mečeve do kraja oktobra. Suvišno je pričati koliki je to problem za Partizan. Ako uzmemo u obzir da je Kevarijus Hejs u ne tako sjajnom ritmu, uz problem sa faulovima koji su česti, onda je izostanak Džekirija utoliko bolniji za crno-bijele. Tu je i kapiten Žofri Lovernj, kojem jednostavno godine i forma ne dozvoljavaju da igra na visokom nivou, pa Partizanu ostaje da se uzda u Nikolu Tanaskovića.

Uz povrijeđene Dereka Vilisa i Vanju Marinkovića, izostanak Džekirija je katastrofalna vijest za Partizan. Džekiri, iako ima 32 godine, igra sjajno, pa je u nekim momentima čak i lider crno-bijelih na terenu. Dosad je imao prosjek od 10,2 poena, 3,8 uhvaćenih lopti, 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte.

Koliko je važan za crno-bijele govori i statistika - drugi je najbolji igrač u Partizanu, odmah iza Karlika Džounsa, pa bi se znatno mlađi igrači u crno-bijelom dresu mogli pošteno posramiti zbog igre bivšeg centra CSKA, Fenerbahčea, Uniksa, Baskonije...

Šta čeka Partizan u oktobru u Evroligi?

  • 8. oktobar Real Madrid - Partizan 86:76
  • 13. oktobar Partizan - Panatinaikos 55:75
  • 15. oktobar Fenerbahče - Partizan 74:65
  • 22. oktobar Partizan - Crvena Zvezda 20.45 sati
  • 28. oktobar ASVEL - Partizan 20 sati
  • 30. oktobar Žalgiris - Partizan 19 sati

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Tonje Džekiri

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