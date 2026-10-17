Centar Partizana Tonje Džekiri biće van terena dvije sedmice, što znači da će propustiti "vječiti" derbi

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Veliki problem za Partizan koji postoji od početka sezone je rotacija igrača, odnosno roster. Poslije meča protiv Fenerbahčea crno-bijeli su ostali bez još jednog igrača - Tonje Džekiri je napustio teren, a prema posljednjim informacijama ekipi neće moći da pomogne oko dvije sedmice, što znači da će propustiti "vječiti" derbi koji je na programu u četvrtak od 20.45.

Problem Crvene zvezde sa centarskom linijom polako se dovodi u red, a sad je Partizan u sličnoj situaciji. Crno-bijeli imaju skraćenu rotaciju, pošto Tonje Džekiri, prema saznanjima Mocart sporta, neće moći da pomogne timu oko dvije sedmice. Džekiri je uradio dodatne preglede, pronađena je adekvatna terapija i neophodan mu je odmor, kako bi u istom ritmu u nastavku sezone bio dio tima Đoana Penjaroje.

Vidi opis Loše vijesti za Partizan: Tonje Džekiri ne igra "vječiti" derbi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

Ono što svakako nije dobro, to je da će - kako stvari stoje - propustiti sve mečeve do kraja oktobra. Suvišno je pričati koliki je to problem za Partizan. Ako uzmemo u obzir da je Kevarijus Hejs u ne tako sjajnom ritmu, uz problem sa faulovima koji su česti, onda je izostanak Džekirija utoliko bolniji za crno-bijele. Tu je i kapiten Žofri Lovernj, kojem jednostavno godine i forma ne dozvoljavaju da igra na visokom nivou, pa Partizanu ostaje da se uzda u Nikolu Tanaskovića.

Uz povrijeđene Dereka Vilisa i Vanju Marinkovića, izostanak Džekirija je katastrofalna vijest za Partizan. Džekiri, iako ima 32 godine, igra sjajno, pa je u nekim momentima čak i lider crno-bijelih na terenu. Dosad je imao prosjek od 10,2 poena, 3,8 uhvaćenih lopti, 1,2 asistencije i 1,3 ukradene lopte.

Koliko je važan za crno-bijele govori i statistika - drugi je najbolji igrač u Partizanu, odmah iza Karlika Džounsa, pa bi se znatno mlađi igrači u crno-bijelom dresu mogli pošteno posramiti zbog igre bivšeg centra CSKA, Fenerbahčea, Uniksa, Baskonije...

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