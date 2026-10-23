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Kakva bruka šampiona NBA lige: Niksi poslali lažan mejl zaposlenima i napravili haos

Kakva bruka šampiona NBA lige: Niksi poslali lažan mejl zaposlenima i napravili haos

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Bruka i sramota Njujork Niksa i njihovog vlasnika Džejmsa Dolana je podijelila javnost.

njujork niksi poslali lazan mejl zaposlenima Izvor: Gregory Shamus / Getty images / Profimedia

Nova sezona NBA lige je počela, titulu brani Njujork, ali je upravo aktuelni šampion napravio potez koji je podijelio javnost. Vlasnik kluba Džejms Dolan je odlučio da testira zaposlene tako što je poslao lažni mejl kojim je izazvao bijes javnosti.

O čemu se tačno radi? Prema pisanju portala "Atletik" Dolan je u septembru poslao mejl svim zaposlenima u kom im je saopštio da će dobiti poseban šampionski prsten na poklon kao podsjećanje na nevjerovatan uspjeh kluba. Naravno, nije se radilo o pravim skupocjenim prstenovima koje dobijaju igrači, već o mnogo jeftinijim verzijama i sve to je trebalo da predstavlja samo gest kluba.

"Poslat im je mejl na kom se nalazila verzija dva različita prstena i opcija da izaberu koji žele. Oni koji su kliknuli na link u dnu poruke nisu dobili opciju da biraju prsten. Umjesto toga su primorani da prisustvuju časovima i edukaciji oko 'fišinga', odnosno slanja lažnih mejlova. Sve kako bi se zadovoljila zabrinutost koju je Dolan imao u vezi sa bezbjednošću na internetu", stoji u tekstu.

Odluka vlasnika Niksa je podijelila javnost i po društvenim mrežama. Ima onih koji ga brane i koji tvrde da to kompanije često rade kako bi testirali sigurnost firmi i zaposlenih. Međutim, mnogo više je onih koji ga napadaju i koji smatraju da nije trebalo da učini to svojim zaposlenima. Posebno pošto tu ima i ljudi koji su decenijama radili u klubu i toliko dugo su čekali šampionsku titulu i priliku da dobiju prsten...

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00:40
Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

NBA liga Njujork Niks

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