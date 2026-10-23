Prvi derbi u sezoni završen je pobjedom Partizana protiv Crvene zvezde, a i Ibonu Navaru je jasno gdje su bile greške i njega i ekipe.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je poražena u prvom ovosezonskom derbiju. Poslije produžetka i drame u završnici je Partizan odnio pobjedu u Areni - 85:82. Ekipa Ibona Navara je u ovom meču pokazala dva različita lica, igrala je sa previše oscilacija i teško je dobiti najvažniji meč u srpskoj košarci sa ovakvim pristupom.

Svijesni su toga dobro svi u redovima crveno-bijelih. Veoma loš početak meča (20:6), kasno "vađenje" i pokušaj povratka. Na kraju je bilo šansi i da ekipa dođe do pobjede, ali te prilike nisu iskorišćene. Šef struke Zvezde je i sam priznao da je njegov tim morao mnogo bolje.

Vidi opis Kako je Zvezda izgubila od Partizana u derbiju? Ibon Navaro ima četiri problema i mora što prije da ih riješi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Čestitam Partizanu na pobjedi. Mislim da je pristup meču njihov bio veoma dobro, dominirali su prvo poluvrijeme. Imali 80 odsto u šutu za dva, nešto što smo morali da spriječimo. Uradili smo užasan posao u tome", rekao je Navaro.

Zašto je Zvezda kasnila na meč?

Vidi opis Kako je Zvezda izgubila od Partizana u derbiju? Ibon Navaro ima četiri problema i mora što prije da ih riješi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Teško je dobiti i prijateljske utakmice kada u meč uđete sa -14 (20:6) i kada na početku trećeg kvartala ta razlika ode na 18 (56:38). Šta se desilo i zašto je Zvezda kasnila na meč? To je pitanje na koje će odgovor što prije morati da pronađe Navaro.

"Moramo da naučimo iz grešaka i da analiziramo zašto je pristup u prvom dijalu bio loš i zašto smo sat vremena kasnili na meč", rekao je Navaro poslije meča. Svakako je za njega dobar signal to što se ekipa vratila iz tolikog minusa i bila nadomak trijumfa, ali je i dalje problem pristup i sve viđeno na parketu u prve tri dionicе.

Zbog čega lopta nije bila kod Nvore?

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Još jedno od pitanja za Zvezdu i Navara se tiče same završnice utakmice. Džordan Nvora se "zapalio" u posljednjoj dionici, dao je osam poena, uz dvije asistencije. Dvije njegove trojke su u potpunosti vratile Zvezdu u igru i donijele dramu u završnici, pa i produžetak poslije poena Džareda Batlera.

Uprkos takvoj igri u četvrtoj dionici Nvora je uzeo samo jedan šut u dodatnih pet minuta i promašio ga je. Umjesto njega je lopta bila u rukama Batlera koji je promašio oba svoja šuta, a ideja u posljednjem napadu je bila da lopta ide upravo u Džaredove ruke i da on šutira trojku za drugi produžetak uprkos promašajima (0/4 za tri).

Izundu ne može da bude prvi centar, Odželej promijenio meč

Great pass from Jones to Ojeleye! 77:79 #kkcz #WeAreTheTeam https://t.co/eSp8XNHVJi — KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda)October 22, 2026

Džonatan Motli još uvijek nije potpuno spreman i nije bio u sastavu, pa je tako Ebuka Izundu bio u ulozi prvog centra. Problem je što snažni centar ne može da bude glavni centar, to se vidi. Partizan je imao najviše problema upravo u reketu, bez povrijeđenih Tonjea Džekirija i Derika Vilisa, igrao je i Žofri Lovernj i pored svega toga Izundu nije uspio da napravi razliku (4 poena, 3 skoka).

Semi Odželej i njegova igra na poziciji "petice" je bio jedan od razloga zašto se Zvezda vratila u meč. Promijenio je dosta toga u četvrtoj dionici i bio jedan od iks faktora, posebno defanzivno. Na kraju je bio treći strijelac tima (13, 3sk). Stigao je novi centar, Kristijan Koloko je potpisao i već sada navijači polažu mnogo više nade u njega da bi mogao da postane startni centar. Ostaje da se vidi koliko će se brzo adaptirati na evropsku košarku.

Ko je lider ove ekipe Zvezde?

Vidi opis Kako je Zvezda izgubila od Partizana u derbiju? Ibon Navaro ima četiri problema i mora što prije da ih riješi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ibon Navaro ima jasan sistem igre sa velikim brojem izmjena, rotacijama, plan koji je davao rezultat u prošlosti. Međutim, ono što se vidi kao jedan od problema u Zvezdi je taj što nema jednog lidera. Kada se meč lomio znali su svi da će lopta da bude u rukama Karlika Džounsa i da će on da rješava. Ko je to u Zvezdi? Da li Kris Džouns koji je riješio meč protiv Asvela uz zvuk sirene? Da li Džared Batler ili Džordan Nvora? Ili možda neko drugi? Djeluje da će Španac morati da postavi hijerarhiju i po tom pitanju.

"Navaro ne da ne zna, nego ne bi volio da je neko glavni. Da li je to moguće? Da neće da proglasi ko je najbolji strijelac, već svima govori da mogu da šutnu. Daj neku akciju za njega, ne može igrač da izađe čim promaši. Šta vidi u Niku Vejler-Babu, ja ne znam", rekao je Vlade Đurović poslije meča.

Šta čeka Zvezdu u novembru?

Vidi opis Kako je Zvezda izgubila od Partizana u derbiju? Ibon Navaro ima četiri problema i mora što prije da ih riješi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Crvena zvezda do kraja oktobra ima još dva meča, oba kod kuće, prvo protiv Makabija (27. oktobar u 20h), pa onda protiv Bajerna (29. oktobar u 20h). Trenutno je osma na tabeli Evrolige sa skorom 4-3 koliko imaju i Real Madrid, Barselona, Virtus i Partizan.

A, ovako izgleda raspored Zvezde u novembru:

6. novembar Olimpijakos - Crvena zvezda (20.15h)

12. novembar Real Madrid - Crvena zvezda (21h)

17. novembar Armani - Crvena zvezda (20.30h)

20. novembar Barselona - Crvena zvezda (20.30h)

24. novembar Crvena zvezda - Virtus (19h)







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BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:25 Trojka Pajole za pobedu Partizana u derbiju Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO, Nemanja Stanojčić)