Džejson Tejtum je pričao o momentu kada je saznao da je Džejlen Braun trejdovan, ali izgleda da neko od njih dvojice ne govori istinu.

Izvor: Erica Denhoff/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia/Maddie Meyer / Getty images

Džejson Tejtum i Džejlen Braun su zajedno u Bostonu osvojili titulu u NBA ligi, ali su stalno postojale spekulacije o njihovom neslaganju. O tome da nisu prijatelji, da se ne vole, mada su to pokušavali uvijek da sakriju i da demantuju dok su zajedno igrali. Sada kada je Braun trejdovan u Filadelfiju izašlo je njihovo pravo lice. Počele su prozivke.

Tejtum je pričao o momentu kada je saznao da će njegov saigrač da promijeni klub i da neće više nositi dres Seltiksa. Snimak toga je objavljen na društvenim mrežama i ubrzo se javio Džejlen koji tvrdi da njegov doskorašnji saigrač laže.

Vidi opis Novi haos u NBA ligi, a bili su prijatelji: Ostavio mu emotikon kačketa, zna se šta to znači Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Billie Weiss / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Brian Fluharty / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Ostavio je emotikon kačketa. U slengu to znači da neko laže. Nije napisao ništa osim toga, što je bilo dovoljno da se ponovo pokrenu priče o njihovom lošem odnosu i neslaganju. Djeluje da je na ovaj način želio da poruči da je Džejson bio upućen u sve i da je i sam želio da Džejlena otjeraju...

Šta je rekao Tejtum?

Jayson Tatum was talking about the Jaylen Brown trade and Brown went in the comments and called him a LIAR. This NBA season gonna be CRAZY https://t.co/AGUJ6WDp0Y — Hater Report (@HaterReport)October 23, 2026

Tejtum je detaljno opisao momenat kada su mu čelnici kluba saopštili da Braun neće više nositi dres Bostona.

"Dao mi je peškir i rekao da ga stavim preko lica, da ne reagujem, da su ga upravo trejdovali. Pomislio sam 'dođavola', pitao sam gdje, rekli su mi da je Filadelfija, poslali su ga tu niz ulicu. Bio sam iznenađen kao ostatak svijeta", rekao je Tejtum.

Tvrdi da je bio iznenađen takvom odlukom čelnika kluba i da je uživao da igra sa Braunom.

"Znao sam da kada god izađem na teren, da sam pogledao lijevo, desno i znao da je on tu i da će da uradi sve što treba da pobijedimo. Gurali smo jedan drugog, učinio sam ga boljim igračem, kao i on mene. Organizacija je postala bolja, osvojili smo titulu zajedno, ušli u istoriju, podigli trofej, to nikada neće biti zaboravljeno", poručio je Tejtum.