Ofer Janaj se nada da će prelazak na novi vid saradnje sa Evroligom donijeti boljitak klubu.

Izvor: MN PRESS

Vlasnik Hapoel Tel Aviva, Ofer Janaj, potvrdio je da glavni trener Dimitris Itudis ima njegovu punu podršku, čak i nakon bolnog poraza od Makabija u finalu Viner kupa.

Kontroverzni Izraelac se takođe osvrnuo na navode koji su se pojavili u italijanskoj Gazeti, da je Hapoel među šest klubova koji će postati franšize Evrolige.

"Nema tu šta da se priča, Itudis ne ide nikuda – sistem mora da funkcioniše tako da svi pružaju podršku jedni drugima", rekao je za izraelski portal "One".

Licenca nadohvat ruke

Gazeta delo sport je prije nekoliko dana prenijela da će Hapoel, Valensija, Pariz, Dubai, Maksima Roma i PAOK iz Soluna dobiti stalne licence Evrolige, a ako je suditi po riječima Izraelca, to je gotova stvar.

"Nadamo se da će ovo biti uspješno. Riječ je o neograničenoj licenci koja će nam donijeti veliki napredak, preći ćemo na mnogo odlučnije planove, koji uključuju izgradnju potpuno nove dvorane odgovarajućeg kapaciteta."

Vidi opis Stigla prva potvrda: Hapoel dobija licencu prije Crvene zvezde i Partizana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Pored šest stalnih licenci, specijalne pozivnice dobiće Partizan, Crvena zvezda, Virtus Bolonja i Napoli koji će sačekati do 2030. godine na drugu šansu.

Ovaj prijedlog će uskoro biti stavljen na usvajanje pred Upravni odbor Evrolige, koji čini 13 klubova vlasnika, a sastanak će biti zakazan do kraja mjeseca.

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(MONDO)