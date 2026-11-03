logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svima laknulo u Hapoelu: Tomaš Satoranski se vratio u tim poslije jezivog pada

Svima laknulo u Hapoelu: Tomaš Satoranski se vratio u tim poslije jezivog pada

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Sjajne vijesti iz tabora Hapoela iz Tel Aviva.

Tomaš Satoranski se oporavio od povrede Izvor: Hapoel Tel Aviv BC/X/Printscreen

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Tomaš Satoranski vratio se treninzima nakon jezivog pada tokom utakmice sa Dubaijem u Evroligi. On je zadobio potres mozga kada je glavom udario o parket nakon što se borio za loptu na skoku.

Medicinske ekipe oba kluba odmah su utrčale na teren. Satoranski je u prvi mah pokazivao znake ukočenosti, ali je ostao pri svijesti i srećom nije prošao sa težim posljedicama.

Odmah je svima bilo jasno da je situacija jako ozbiljna, ali srećom nekoliko dana kasnije stižu sjajne vijesti. Čeh se vratio u tim i biće spreman za nove izazove. Koliko je svima laknulo govore snimci iz svlačionice Hapoela gdje su ga svi dočekali raširenih ruku.

Na devet utakmica ove sezone, Satoranski je bilježio prosječno 4,8 poena, 3,9 asistencija i 3,7 skokova. Hapoel trenutno ima skor od šest pobjeda i tri poraza i ima jednu pobjedu manje od vodećih Olimpijakosa i Panatinaikosa.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hapoel Tel Aviv Tomaš Satoranski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC