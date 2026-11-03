Svima laknulo u Hapoelu: Tomaš Satoranski se vratio u tim poslije jezivog pada

Sjajne vijesti iz tabora Hapoela iz Tel Aviva.

Izvor: Hapoel Tel Aviv BC/X/Printscreen

Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Tomaš Satoranski vratio se treninzima nakon jezivog pada tokom utakmice sa Dubaijem u Evroligi. On je zadobio potres mozga kada je glavom udario o parket nakon što se borio za loptu na skoku.

Medicinske ekipe oba kluba odmah su utrčale na teren. Satoranski je u prvi mah pokazivao znake ukočenosti, ali je ostao pri svijesti i srećom nije prošao sa težim posljedicama.

Odmah je svima bilo jasno da je situacija jako ozbiljna, ali srećom nekoliko dana kasnije stižu sjajne vijesti. Čeh se vratio u tim i biće spreman za nove izazove. Koliko je svima laknulo govore snimci iz svlačionice Hapoela gdje su ga svi dočekali raširenih ruku.

Great to have you back, Sato! ❤️ https://t.co/TmTJQppRSK — Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC)November 3, 2026

Na devet utakmica ove sezone, Satoranski je bilježio prosječno 4,8 poena, 3,9 asistencija i 3,7 skokova. Hapoel trenutno ima skor od šest pobjeda i tri poraza i ima jednu pobjedu manje od vodećih Olimpijakosa i Panatinaikosa.