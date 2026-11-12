Izraelac Ofer Janaj je javno odgovorio Marku Tejtumu.

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Zamjeniku izvršnog komesara NBA lige Marku Tejtumu se ne dopada ono što utakmice na evropskim terenima čini jedinstvenim. Svima je jasno da je dolazak Amerikanaca u Evropu čist biznis, a to je postalo još jasnije nakon Tejtumovih riječi koje su izazvale dosta polemike u košarkaškoj javnosti. On kaže da se na utakmicama u Evropi navijači ne osjećaju prijatno...

Vlasnik Hapoela iz Tel Aviva Ofer Janaj je prvi reagovao i imao sarkastičan komentar na izjavu čelnika NBA.

"S druge strane, za većinu NBA utakmica vam nije potrebna tableta za spavanje", napisao je Izraelac i podijelio izjavu Tejtuma.

On the other hand on most NBA games you don’t need a sleeping pill.. — Ofer (@OferYannay)November 11, 2026

Šta je tačno rekao Tejtum?

Vrlo dobro znamo koji su tereni "najpakleniji" i nema sumnje da je Tejtum govorio o Beogradu, Atini, Istanbulu...

"Na nekim od tih utakmica u Evropi jednostavno se ne osjećate prijatno da dovedete svoju porodicu. Želimo da preslikamo NBA iskustvo na tom kontinentu, ali uz potpuno poštovanje tradicije, sportske kulture i strasti koju navijači posjeduju."

Otvoreno je kritikovao postojeći model Evrolige. "Klubovi u postojećem sistemu su, sasvim otvoreno rečeno, umorni od toga da svake godine investiraju desetine miliona dolara bez ikakvog rasta vrijednosti svojih franšiza. Oni aktivno traže novog ekonomskog partnera."

Šta je sa pregovorima NBA i Evrolige?

NBA i Evroliga su u oktobru održale sastanak na kojem se razmatralo o potencijalnoj saradnji ili spajanju. Svi su se složili da je najbolje da rade na istom cilju, ali nisu uspjeli da pronađu zajednički jezik. Klubovi akcionari nisu bili zadovoljni ponudom, žele da imaju punu kontrolu nad sopstvenim sudbinama, pa je Evroliga nastavila svoj proces transformacije.

Vidi opis Samo se čekalo na reakciju iz Evrolige: Janaj "ugasio" čelnika NBA lige jednom rečenicom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

U novembru će podijeliti šest stalnih licenci i četiri specijalne pozivnice, dok će 2030. godine otvoriti još dva mjesta za franšize. NBA je takođe nastavila sa planovima oko formiranja novog takmičenja, ali je i dalje u magli kako će to sve izgledati.