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Vasa Micić otkrio gdje želi da završi karijeru: Ima samo jedan cilj pred sobom

Vasa Micić otkrio gdje želi da završi karijeru: Ima samo jedan cilj pred sobom

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Srpski as Vasilije Micić pronašao je svoje "mjesto pod suncem" u Izraelu.

Vasilije Micić želi da završi karijeru u Hapoelu Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Srpski košarkaš Vasilije Micić želi da osvoji trofej Evrolige sa Hapoel Tel Avivom i ostane u tom klubu do kraja karijere. Iako priznaje da je imao nesuglasica sa trenerom Dimitrisom Itudisom, kaže da dokle god njih dvojica rade na istom cilju, tim neće trpjeti.

Iskusni plej i osvajač dvije Evrolige sa Efesom ima potpisan ugovor sa Izraelcima do 2028. godine i cilj je samo jedan.

"Želim da osvojim Evroligu sa Hapoelom. Zato sam došao ovdje. Svi igraju sa ciljem da osvoje Evroligu - nadam se da ćemo mi uspjeti u tome, jer naporno radimo za taj cilj", kaže Micić i poentira:

Izvor: MN PRESS

"Želim da završim karijeru u Hapoelu. Došao sam u klub prošle sezone sa namjerom da ovdje igram što je duže moguće", dodao je Srbin.

Nesuglasice sa Itudisom

Njegova saradnja sa glavnim trenerom Dimitrisom Itudisom je bila turbulentna, ali se čini da u posljednje vrijeme polako rješavaju nesuglasice. Micić priznaje da Itudis možda nije najlakša osoba za saradnju, ali da ih zajednička vizija drži na pravom putu.

"Itudis i ja ponekad imamo različita mišljenja, ali nas vodi isti cilj. Sve dok zajedno težimo istom cilju, sve će biti u redu i neće biti nikakvih trzavica ni problema."

U 11. kolu Evrolige gledaćemo derbi Tel Aviva, ali van granica Izraela. Makabi i Hapoel odmjeriće snage na Kipru.

"Ja dajem svoj doprinos, kao i svi ostali igrači u našem timu. Svaka utakmica je velika, tako da mi derbi ne stvara dodatni pritisak”, rekao je Micić.

Srpski as za sada ima jako dobru sezonu, prosječno bilježi 14,6 poena, 2,7 skokova i 4,6 asistencija po utakmici.

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Tagovi

Vasilije Micić Hapoel Tel Aviv

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