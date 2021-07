Jedan krompir je donio zlato Srbiji na Olimpijskim igrama u Riju: Momci, je l' vam treba jedan džak u Tokiju?

Zanimljiva priča srpskih vaterpolista iz Brazila, Slobodan Nikić i Živko Gocić su ispričali anegdotu

Izvor: rts/printscreen

Vaterpolisti Srbije nastavljaju borbu na Olimpijskim igrama i ne kriju da žele da obraduju naciju najsjajnijim odličjem.

Svi se nadaju da će tako biti, a uoči meča sa Hrvatskom su nekadašnji "delfini" Slobodan Nikić i Živko Gocić gostovali na RTS i pričali su o mnogim zanimljivim temama i raznim anegdotama.

"Ne mogu da gledam Srbiju kao trener, naravno da obraćam pažnju na neke detalje koje gledaju treneri, ali ne mogu da budem objektivan. Ima tu svega po malo, gledam i kao navijač, igrač i trener", počinje Gocić.

Slično je rekao i njegov kolega.

"Savladaju me emocije kada gledam. Imam osjećaj kao da sam tu na klupi i onda uhvatim sebe kako se pitam 'Jao, zašto nismo iskoristili tu šansu'. Onda drugi dio utakmice sa te stručne strane. Čudno je malo kada nisi sa njima", priča Nikić.

Njih dvojica su bili dio ekipe koja je u Rio de Žaneiru osvojila zlato pobjedom u finalu protiv Hrvatske.

"Mnogo pomaže što ekipa ima iskustvo sa prethodnih Igara. Sada nemaju takav pritisak osvajanja zlata, da mora da bude to po sveku cijenu, jer više ne nedostaje ta medalja. Oni sami sebi prave najveći pritisak i siguran sam da će sada to iskustvo pomoći kako igračima tako i stručnom štabu", kaže Gocić.

Na to se nadovezao Nikić.

"Razgovarali smo sa njima, postoji totalni fokus kao što je bilo u Riju, na kraju smo tamo osvojili zlato iako nije dobro počelo. U Tokiju je krenulo porazom od Španije, tako da je dobro izgubiti neki meč u grupi, da bi se kasnije dobijalo. Vidjeli smo i ovdje da postoje iznenađenja, da favoriti gube i da se svašta dešava. Možda nam ne odgovaraju timovi poput Španije i Italije koji plivaju brže i igraju sa više presinga, ali se nadam da u našem slučaju neće biti iznenađenja i da ćemo se ubrzati za nastavak turnira."

Ispričao je popularni Boba potom jednu anegdotu sa takmičenja u Brazilu. U glavnoj ulozi su bili Dušan Mandić i krompir.

"Bila je neobična situacija. U grupnoj fazi nas nije išlo, izgubili smo od Brazila, od kog ne bismo izgubili da smo još 100 puta igrali. Slučajno sam sa kolegama prolazio kroz kuhinju i vidio sam krompir koji sam uzeo, ni sam ne znam zašto. Mandić nije igrao baš dobro tada. Prišao sam mu i rekao 'Mando sine, čuvaj ti ovaj krompir do kraja i mi osvajamo zlato'. Prošle su te utakmice, Manda se probudio, dao 10 golova u tri meča i mi dolazimo do lzata. U kantini slavimo i onda Mandić vadi krompir. Moram da priznam da sam zaboravio skroz da sam mu dao taj krompir. Očigledno je upalilo. Sad, kada su izgubili od Španije, pitali smo ih 'Momci, je l' vam treba džak krompira da neko donese'. Šalili smo se malo sa njima, ali je priča istinita", nasmijao se Nikić.

Složni su u ocjeni da je četvrtfinale najbitniji meč na takmičenju.

"Tako je i u ostalim ekipnim sportovima, četvrtfinalni dan je najbitniji. Sve ekipe tempiraju formu za to, ako je to uopšte moguće na velikom takmičenju", objašnjava Živko.

Priključio se Slobodan.

"Ta četvrtfinalna utakmica je najvažnija. Ljudi imaju utisak da smo samo mi tamo, ali zaboravljaju da su tu Italijani, Hrvati, Crnogorci. Ključ je da budemo zdravi, izbjegnemo povrede i uz našu odličnu atmosferu je to uslov za uspjeh. Uz sve to se veliki broj igrača oprašta od reprezentacije u Tokiju i nema ljepšeg motiva od tog i eventualne borbe za zlato. U toj završnici do izražaja dolaze to iskustvo, motivacija i dobra atmosfera.

Koliko je to drugarstvo bitno kod "delfina" svjedoči još jedna priča iz Brazila.

"Prepoznatljivi smo po dobroj atmosferi, nikada nije bilo svađa ni problema, čak i kada se gubilo. Žile nam je kao kapiten držao razne govore. Poraz od Brazila u Riju nam je bio težak. Od Japana smo gubili 5:3 na poluvremenu, pa dobili. Privatno se družimo, poštujemo se, složni smo. Svi smo zajedno na večeri, kada smo u kantini. Tamo smo imali i svoje mjesto u olimpijskom selu, zvali smo ga 'Šumadijski orah'. BIlo je tu muzike, pa 'Soni plejstejšn' i svi drugi sportisti su svraćali kod nas. I druge reprezentacije su vidjele kako funkcionišemo i neki su pokušali da se ugledaju na nas. Smatram da i ova ekipa u Tokiju to ima u sebi. Samo da dođemo do borbe za medalju i tu onda nema zime", jasan je Nikić koji dodaje da bi bilo dobro da postoji vaterpolo centar u Srbiji u kome bi mogli da se stvaraju novi šampioni.

Izvor: MN PRESS

Živko nije htio da otkrio detalje tih motivacionih govora.

"Ne mogu da prepričam, nije toliko za javnost. Mogu da kažem da je najmanje bilo riječi o vaterpolu i o tome kako treba da igramo. U suštini sam rekao da mi treba da ostanemo prijatelji i da se družimo i poslije ovoga i da zato treba da budemo podrška jedan drugom. Ne bih tome pridavao toliki značaj, ali sigurno da znači. Posjetio sam ovaj tim prije nego što su otišli u Tokio i zaista je odlična atmosfera, sve funkcioniše kako treba. Imaju iskustvo, znaju kako da se nose sa problemima i daće maksimum. Ako se ponovi agresivnost i pristup kao protiv Australije onda ne bih volio da budem trener naših protivnika."

Uslijedila je kratka analiza nastavka turnira.

"Očekuju nas dva jako teška meča sa Hrvatskom i Crnom Gorom. Dva vaterpolo klasika, moja procjena je da će biti malo golova. Kreću i te kalkulacije ko bi sa kim mogao i kad. Volio bih da pobijedimo Hrvatsku pa da odigramo sa manje pritiska sa Crnom Gorom koja ima već dva poraza. Volio bih da dodam da je selektor Dejan Savić genijalac koji je pronašao formulu. Kada smo igrali, okupio nas je i rekao 'Vi stariji ste moji zmajevi, samo me pratite i biće sve u redu.' Tako je i bilo. On ima drugačiji, drugarski pristup i zna da prepozna kada nekome nije dan, kada postoje problemi kod kuće. Odreaguje, pošalje ga kući i onda te tako kupi, pa daješ još više za njega. To treba da drži ove momke, da se vode time, da slušaju selektora. Vidite da je dovoljan pogled da se razumiju, to je neka formula", jasan je Nikić.

Izvor: MN PRESS

O selektoru je na kraju pričao i Žile.

"Mnogo zavisi od trenera. Oko Dejana Savića nemam šta novo da kažem. To je čovjek koji je dokazani stručnjak i kod nas i u svijetu. Jedan od najboljih koji postoji. On odlično radi svoj posao i majstor je da unutar ekipe bude prava atmosfera pored svih ostalih stvari kojima se bavi. Ima klinaca koji se bave vaterpolom, dobra stvar je da se pojačava naša liga, biće zanimljivo naše prvenstvo, biće to dodatni motiv da klubovi krenu da se bave mlađim kategorijama, da se radi još ozbiljnije. Imali smo mali pad u klupskom radu sa mlađima što se vidjelo po rezultatima mlađih kategorija u reprezentaciji. Bićemo posvećeni tome kao kada smo igrali i daćemo sve da klinci budu na najvišem nivou", zaključi je Gocić.