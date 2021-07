Ne znam šta će biti s US openom, ali ne žalim! Novak dao obećanje Srbiji pa otkrio - Nije samo jedna povreda!

Novak Đoković zna prioritete, Srbija mu je na prvom mjestu!

Izvor: Profimedia

Novak Đoković nije uspio da dođe do bronze za Srbiju na Olimpijskim igrama ni u jednoj konkurenciji. Prvo je izgubio od Pabla Karenjo-Buste u singlu, a onda je od miks dubla odustao.

Razlog je bila povreda ramena, ali najbolji teniser na svijetu ipak ne žali što je došao u Tokio. U izjavi nakon svega što se izdešavalo prvo je najavio nastup na OI u Parizu 2024. godine, a onda bio jasan da se ne kaje što je nastupao u Tokiju.

"Uopšte ne žalim što sam došao na Olimpijske igre, Vjerujem da u životu nema slučajnosti, sve se dešava sa razlogom. Imao sam neke teške poraze na Olimpijskim igrama i na velikim turnirima i znam da su me ti porazi uglavnom načinili jačim", naveo je Novak.

On još uvijek ne zna kakve će posljedice imati povreda ramena na njegovo stanje pred US Open koji dolazi samo nekoliko nedjelja nakon olimpijskog turnira. Takođe je otkrio da ga ne muči samo rame!

"Nadam se da fizičke posljedice neće napraviti problem za US Open. Nemam jednu povredu, više ih je. To je nešto u vezi čega trenutno nisam siguran, ali se ne kajem. Moraš dati sve za svoju zemlju, normalna je stvar da daš sve što je ostalo u rezervi i pokušaš da doneseš bar jednu medalju", dodao je on.

Na kraju je još jednom istakao da mu je srce na mjestu, jer je za Srbiju dao sve što je imao.

"Srce mi je na mjestu jer znam da sam dao sve od sebe. Volim da igram za svoju zemlju, nisam uspio, idemo dalje", zaključio je Novak.