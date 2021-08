JOVANA JE U FINALU - JOŠ KORAK DO OLIMPIJSKOG ZLATA: Surova dominacija se nastavila, Turkinja je pala!

Srpska karatistkinja Jovana Preković je u finalu Olimpijskih igara!

Izvor: Tanjug/AP Photo/Vincent Thian

Aktuelna šampionka sveta Jovana Preković je u finalu Olimpijskih igara! posle pobede nad Mervom Čoban iz Turske u polufinalnom meču!

Posle četiri pobede u grupnoj fazi ni u polufinalnom meču nije bilo problema za našu Jovanu. Odmah na startu je ostvarila juko i povela 1:0, a sa novim jukom za 2:0 završila je borbu i zakazala finale. Ona će se u borbi za zlato sastati sa Kineskinjom Jin Đaošan.

Kineskinja je kao i Jovana naređala sve pobede do sada u takmičenju i dve karatiskinje koje su dominirale dokazale su klasu i zasluženo došle do borbe za zlato.

TOK MEČA:

13:56 - To je to, krećemo! Bravo! Juko i vodi Jovana! Kazna za Turkinju, ali 1:0 za Jovanu i dalje na pola meča. Na 52 sekunde do kraja prekid. Novi juko - 2:0! FINALE!

13:47 Počinje prvo polufinale! Jin ide u finale! Bilo je 1:1, ali je prva ostvarila poen i to joj je donelo bar srebro! Sada na tatami izlazi Jovana!

13:40 Još da se završi muške kate! Vrlo brzo počinje žensko polufinale u kategoriji do 61 kilogram, gde čekamo i Jovanu Preković!

13:20 Nećemo skoro! Sada je izašlo obaveštenje da će borbe u karateu kasniti bar 40 minuta. Nadamo se da ćemo oko 14 časova gledati našu Jovanu u polufinalu.

13:05 Kasne mečevi! Još uvek nema nikog na tatamijima, a prvi na programu je polufinalni meč Lofti-Jin, a tek onda nastupa naša Jovana.

12:40 Dok čekamo početak polufinale naših vaterpolista da pojasnimo pravila! Dakle imamo jednu rundu i ko uzme više bodova pobeđuje. Jednim udarcem može se uzeti 1,2 ili 3 boda.

12:20 Dakle prvo gledamo meč Egipćanke Đane Lofti i Kineskinje Jin, a onda naša Jovana Preković sa Merve Čoban iz Turske radi duel za ulazak u finale!