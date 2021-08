Filipovićev gol ih ugasio - Španci na kraju bez medalje!

Mađarska je osvajač bronzane medalje u vaterpolu na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Izvor: Tanjug/AP Photo/Mark Humphrey

Španci su dominirali, sve pobeđivali, a onda je stigao gol Filipa Filipovića! Uspjela je u senzacionalnom meču Srbija da ih dobije u polufinalu, a sada su ostali bez medalje.

Posle šoka nakon što su izgubili već viđenu pobjedu protiv Srbije nisu uspeli da se oporave i savladala ih je Mađarska u borbi za bronzu.

MAĐARSKA - ŠPANIJA 9:5 (3:3, 3:2, 1:0, 3:0)

Španci su se držali do poluvremena, ali već u trećoj četvrtini uspjela je Mađarska da se "odlijepi". U posljednjoj četvrtini imali su Španci nekoliko puta igrača više, ali im to nije pomoglo. Ostali su bez gola, a Mađarska je došla do ubjedljive pobjede.

Na kraju je bilo 9:5, a Mađari su osigurali mjesto na pobjedničkom postolju uz Srbiju i Grčku koje će svojim mečom finala od 9:30 praktično zatvoriti ove Olimpijske igre.