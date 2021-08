Novak previše voli Srbiju, nikada to ne bi uradio! Bivša teniserka nporukom oduševila Srbiju!

I ona je shvatila da se srpski teniser ne bi predao bez razloga kad igra za Srbiju.

Novak Đoković je na Olimpijskim igrama u Tokiju stigao do polufinala u dvije konkurencije, ali nije uspio da se domogne medalje. Pablo Karenjo Busta savladao ga je u singlu, a miks dubl sa Ninom Stojanović predao je prije izlaska na teren.

Iako su mu to mnogi zamerali, podrška stiže iz Francuske. Marion Bartoli tvrdi da je Novak divna osoba, koja previše poštuje tenis i Srbiju, pa da iz tih razloga ne bi tek tako odustao od meča.

Francuskinja je stala u zaštitu najboljeg tenisera svijeta, koji se i prethodnih dana bori sa kritikama zbog nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju.

''Ne vjerujem da bi Novak tek tako rekao 'Nisam osvojio medalju u singlu, jedino što sad želim je da odem'. To jednostavno nije Novak. On je izuzetno fina osoba, previše poštuje sport i svoju zemlju da bi se odrekao borbe za medalju, a da nije imao nеkakav problem'', rekla je bivša teniserka Marion Bartoli.

Nekadašnja sedma teniserka svijeta i osvajačica Vimbldona 2013. godine pronašla je razloge za to što se Novak nije okitio medaljama u Japanu.

''Možda je trebalo da neko drugi igra miks, ali Novak je procijenio da može. Nije do kraja shvatao koliko su uslovi u Tokiju brutalni u to doba godine. Mnogo je toplo i vlažno. Mislim da je fizički bio izmoren i to možemo da razumijemo nakon svega što je prošao'', dodala je ona.

Podsjećamo, najbolji teniser svijeta je bio na korak od besmrtnosti, pošto bi mu nakon olimpijskog zlata nedostajao samo US Open za nešto što nije uradio nijedan teniser u istoriji. Četiri najveća turnira i Olimpijske igre osvojila je samo Štefi Graf 1988. godine, ali i ovako Novak ima šansu za istoriju.

Osvajanje turnira u Njujorku značiće da je vlasnik sva četiri grend slema u godini, ali i prestizanje Federera i Nadala po broju najvećih titula.