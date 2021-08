Kako je Federer zbog Novaka izgubio 2 godine karijere: Povrijeđen htio da ga sruši, možda više nikad neće igrati!

Možda i najveća greška karijere Rodžera Federera, da se povrijeđen povukao sa Australijan opena i ostavio vrijeme za oporavak - možda ne bi morao tri puta "pod nož" od tada. Sada mu je karijera ugrožena i pitanje je da li će ikad više igrati...

Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON

Rodžer Federer obavijestio je navijače da će propustiti predstojeći US Open, i još nekoliko mjeseci tenisa, pošto ponovo mora na operaciju koljena. Već treću, a proslavio je 40. rođendan...

Svima je jasno, čak i Federeru, da se približila penzija, ali švajcarski teniser želi da proba još jednom da vidi da li može da dođe do grend slem trofeja kojim bi "krunisao" blistavu igračku karijeru. U toj želji je pomalo i sagorio, pošto je sve krenulo na Australijan openu 2020. godine.

Federer je tada u četvrtfinalu Australijan opena igrao sa Tenisom Sandgrenom i uspio je da ga pobijedi poslije pet setova - i to pošto je spasao sedam meč lopti, ali ispostaviće se da ga je ta pobjeda mnogo koštala.

U naletu adrenalina i zbog želje za grend slem peharom kojim bi odmakao Nadalu i Đokoviću - Federer je dao više nego što je imao, a posljedice su - ispostaviće se - bile dugotrajne. Veteran je osjetio bol u preponama tek kada se "ohladio". Vidio je da ga boli čitavo tijelo, ali nije želio da odustane.

Izašao je na megdan Novaku Đokoviću i bio "počišćen" u tri seta (7:6, 6:4, 6:3), a poslije toga uslijedila je njegova najduža pauza u karijeri - od koje se još nije oporavio.

Izvor: Profimedia

Odmah poslije turnira u Melburnu, Federer je operisao desno koljeno i ispostaviće se da je tada otišao na pauzu kao i svi teniseri pošto je zavladala pandemija korona virusa i nije bilo događaja. Taman kada se činilo da se Federer vraća, morao je na još jednu operaciju koljena pošto prva nije bila uspješna.

U junu je bio na operacionom stolu i odlučio je da uzme "veliki odmor" kako bi bio spreman za 2021. godinu, ali ni to mu nije pomoglo da bi bio blizu nekadašnjeg nivoa.

Izvor: Profimedia

Preskočio je i Australijan open, vratio se zatim u martu u Kataru, ali je već u drugom meču od povratka poražen od Basilašvilija. U Ženevi je ispao u prvom kolu od Anduhara, a onda i u osmini finala Rolan Garosa kada je predao meč Mateu Beretiniju. Povukao se navodno da bi se spremio za Vimbldon, ali nije mu išlo ni na travi jer je na "svom terenu" u Haleu izgubio od mnogo mlađeg Feliksa Ože-Alijasim.

A onda je došao toliko čekani Vimbldon na kome je Federer sanjao pehar u rukama, nadali su se tome i navijači, međutim uprkos dobrom žrebu - zaustavio ga je Hurbert Hurkač u četvrtfinalu.

Hurkač je slavio u tri seta, a posljednji je dobio čak 6:0, pošto je švajcarski as djelovao odsustno... Kao da je duboko u sebi znao da je to možda kraj, što je nagovestilo odustajanje od Olimpijskih igara, pa Sinsinatija i Toronta, odnosno i US Opena na koji ne ide zbog operacije.

Izvor: Profimedia

Tako je Federer od "onog" meča sa Novakom, u kom je dao sve od sebe - odigrao svega još 13 mečeva, praktično izgubivši dvije godine karijere. Koje u ovoj fazi života niko ne može da mu vrati...

"Dosta nedelja ću biti na štakama i poslije toga mnogo mjeseci ću odsustvovati sa terena. Moram da budem realan, znam koliko je to teško u mojim godinama, ali vidite, želim da budem zdrav i dam sebi najbolju moguću šansu...", saopštio je Federer koji nije delovao pretjerano optimistično, ali mora da proba.