Novak mora da osvoji 5 slemova više od Federera i Nadala!? Poznati teniser otkrio - 1 pitanje će se uzalud postavljati!

Novak Đoković stigao je u Njujork gdje se sprema da napravi još jedan istorijski podvig, a nekada uspješni teniser Greg Rusedski vjeruje da će srpski as dokazati da je najbolji.

Izvor: Profimedia

Prvi teniser svijeta Novak Đoković na US openu juri svoj 21. grend slem trofej u karijeri kojim bi prestigao svoja dva najveća rivala Rodžera Federera i Rafaela Nadala, a čuveni teniser vjeruje da može da dođe do toga.

Nekadašnji četvrti reket svijeta Greg Rusedski nedavno je iznio svoje mišljenje o tome da je Rodžeru Federeru vrijeme za penziju, a novom izjavom otkrio je svoje mišljenje o srpskom asu.

Britanac smatra da je prije Novakov veliki izazov, ali I vjeruje da će Đoković postoći nenadmašiv uspjeh.

"Na ovom turniru će osjećati najveći pritisak u životu. Pogledajte samo, morate da se vratite u istoriju čak do 1969. i Roda Lejvera kako biste pronašli tenisera koji je osvojio kalendarski slem. To je ogromno. Takođe, boriće se za 21. grend slem titulu, čime bi nadmašio Federera i Nadala. Poznavajući Novaka, on će željeti već sada da napravi razliku između sebe i svojih najvećih rivala. Biće ovaj US open po svemu poseban, jedva čekam da vidim kako će se Novak izboriti sa time. Nema Federera ili Nadala, ali Medvedev igra odlično, Cicipas takođe, Zverev je fantastičan", analizirao je Rusedski.

Prema njegovom viđenju, Novak može I do fantastičnih 25 grend slem pehara čime bi, kako Britanac smatra, okončao debatu o najboljem svih vremena.

“Mislim da će Novak osvojiti 25 grend slem titula i postati apsolutni rekorder, da će nadmašiti i Margaret Kort koja ima 24. Iako će debata o najboljem svih vremena uvijek postojati, ako on bude imao pet titula više od Federera i Nadala, to pitanje će se uzalud postavljati. Teško je naći argumente protiv nekog ko ima kalendarski grend slem i toliko titula. Blagosloveni smo što smo svjedočili eri "velike trojke", ali mislim da će Đoković oboriti sve rekorde. Jedini način na koji možemo da ih poredimo su brojke, a Novak vodi u međusobnim duelima sa obojicom. Brojevi ne lažu", iskren je bivši teniser.

Novak počinje još jedno istorijsko poglavlje u utorak 30. avgusta kada je zakazan početak US opena koji se završava 12. septembra.