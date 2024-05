Marinković i zvanično napustio Baskoniju! Ostavio emotivno pismo, Partizan ga čeka!

Vanja Marinković i zvanično više nije košarkaš Baskonije.

Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

Vanja Marinković i zvanično više nije košarkaš Baskonije. Potvrđeno je to na zvaničnom sajtu kluba. Ostavio je i emotivno pismo svima u klubu i tako su stvoreni svi uslovi za povratak u Partizan. Već neko vrijeme piše se o tome, navodno je sve već dogovoreno za dolazak u redove crno-bijelih i čeka se potvrda toga.

Vjerovatno se to neće dogoditi tako brzo, s obzirom da Partizan i Crvena zvezda Meridianbet trenutno igraju finalnu seriju ABA lige. On je bio i kapiten srpskog tima. Šansu je dobio u sezoni 2013/24 i u klubu je ostao sve do 2019. godine kada je prešao u Valensiju. Sa Partizanom je osvojio titulu u Superligi i dve u Kupu Radivoja Koraća.

Kada je u pitanju pismo koje je ostavio, završio ga je sa porukom "do sljedećeg viđenja" što najbolje opisuje koliko mu je lepo bilo u klubu iz Vitorije.

"Dragi navijači, došao je momenat da se rastanemo. Od prvog dana, do posljednjeg, osjetio sam vašu nevjerovatnu podršku i ljubav i na tome sam vam zahvalan. Želim da se zahvalim svima koji su učinili da se osjećam ovdje kao kod kuće. Hvala saigračima, trenerima, ljudima iz ljekarskog tima, iz cijele organizacije. Učinili ste me još boljim igračem i osobom. Vitorija će uvijek biti u našim srcima i zauvijek ćemo navijati za Baskoniju", napisao je Vanja.