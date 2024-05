Novi sistem će odgovarati Zvezdi i Partizanu! Đorđo Marketi: Više ekipa će igrati u Beogradu!

Jedan od ključnih ljudi UEFA Đorđo Marketi govorio je o benefitima novog sistema takmičenja za klubove iz regiona.

Veći broj klubova, više utakmica, neizvjesnost od prvog do posljednjeg kola ligaške faze i kao logična posljedica, mnogo više novca u kasama klubova, osnovni su motivi promene formata u sva tri UEFA takmičenja od sezone 2024/25.

Na inicijativu Fudbalskog saveza Srbije i Zajednice klubova Super i Prve lige, uvaženi gosti iz UEFA, zamjenik generalnog sekretara Đorđo Marketi i šef sektora za klupska takmičenja i kalendare Tobijas Hedštuk, boravili su prethodna dva dana u Beogradu i predstavnicima klubova iz Srbije, Rumunije, Bugarske, Mađarske i Crne Gore, objasnili do najsitnijih detalja novine u sva tri evropska takmičenja.

"Osjećam se zaista lijepo u Beogradu. Hvala Fudbalskom savezu Srbije i Zajednici klubova na dočeku i dobrodošlici. Uvijek je lijepo biti u Srbiji, državi koja ima veoma važnu ulogu u evropskom fudbalu. Sastanci poput ovog u Beogradu mnogo su važni za sve nas koji se nalazimo u sedištu evropske kuće fudbala. Nismo često u prilici da razmjenjujemo mišljenja na ovaj način. Iskoristili smo promjenu formata u evropskim takmičenjima da putujemo po Evropi, razgovaramo licem u lice sa predstavnicima klubova, objasnimo razloge naših odluka. Mnogo je tu novih detalja koje oni treba da znaju, ali je još važnije da odgovrimo na sva njihova pitanja i da na licu mesta razjasnimo eventualne nedoumice", naglasio je Marketi.

On je istakao da smatra da će promene donijeti pozitivne stvari za najveće srpske klubove i za Beograd. "Sve simulacije koje smo uradili uz pomoć kompjutera, dale su željene rezultate. Provjerili smo svaki segment novog formata i nemamo dilemu da će efekat biti pozitivan. Naravno da će i navijačima Crvene zvezde i Partizana biti draže da gledaju više različitih ekipa u Beogradu. Četiri utakmice kod kuće, četiri na strani, borba za svaki bod i svaki gol do posljednjeg kola u kome će se svi mečevi igrati istog dana i u isto vrijeme. Sve to garantuje daleko veće interesovanje publike za sva tri evropska takmičenja“, rekao je Đorđo Marketi.