Britanka luda za Đokovićem - 20.000 ljudi hoće njegovu krv, a on miran!

Nekada je bila najbolja britanska teniserka, a sada je teniski stručnjak i očigledno je da je među "velikom trojkom" njen favorit upravo Novak Đoković.

Izvor: Profimedia

Bliži se početak US opena, posljednjeg grend slema u sezoni. Novak Đoković će na njemu pokušati da uradi nezamislivo - osvoji sva četiri slema u jednoj godini i stigne do rekordne 21. titule na najvećim turnirima.

Najbolji teniser svijeta će to pokušati da uradi na mjestu gdje je 2015. godine osvojio trofej u finalu u kojem je osim Rodžera Federera, za rivale imao i 23.000 ljudi na "Artur Eš" stadionu.

I dok njen sunarodnik Tim Henman smišlja načine kako da Federer po nečemu ostane najveći teniser ikada, nekada najbolja britanska teniserka, a danas teniski ekspert Anabel Kroft opširno je analizirala Novaka Đokovića pred start US opena (30. avgust), kao i činjenicu da publika gotovo uvijek navija protiv njega.

Ona se dobro sjeća tog finala Đokovića i Federera u Njujorku prije šest godina, opisavši odnos koji publika često gaji prema Srbinu kao - okrutan.

"Ponekad je bolno gledati, sjećam se da sam bila na US openu 2015. godine kada je Novak igrao protiv Federera i činilo se da je cijeli stadion protiv njega. Uslijedila bi tišina kada pogodi viner, a navijanje kada bi promašio i hrabrost koju je pokazao da pobijedi u tom meču je bila izuzetna", počela je Kroft.

"Bila sam na mjestu pored terena i nisam mogla da vjerujem da je 20.000 ljudi žudjelo za njegovom krvlju i nadalo se da će izgubiti. Bilo je okrutno na mnogo načina. To je kao da gledate gladijatora kojeg gomila želi da rastrgne na komade. I dalje me jeza prolazi niz kičmu kada se sjetim tog momenta, a on se nije ni trznuo. Bio je emotivno dobro pripremljen da se nosi sa tim. Bilo je impresivno", divi se Britanka Srbinu.

Izvor: Profimedia

Kroftova ipak vjeruje da će Đoković na kraju dobiti ljubav od svjetske teniske javnosti, slično kao kada je Džon Mekinro bio u pitanju.

"Zaista se nadam da će dobiti počast i ljubav koju zaslužuje s obzirom na sva svoja postignuća u tenisu. Odrasla sam u eri Džona Mekinroa koji je bio toliko nepopularan osamdesetih godina. Bio je ocrnjivan kao zlonamjernik ovog sporta, a neko mi je tada rekao da će s vremenom dobiti ljubav i mislim da se to može dogoditi i sa Đokovićem."

Anabel je imala prilike da intervjuiše i Novaka, ali i Rodžera Federera i Rafaela Nadala. Ona ipak kao najzanimljivijeg ističe - Đokovića.

"Sva trojica su nevjerovatne osobe, ali kada intervjuišem Đokovića, smatram ga posebno zanimljivim. On je tako inteligentan, njegovo poznavanje engleskog jezika je impresivno i ima žeđ za informacijama. Trudi se da sazna informacije o svom srcu, plućima, unosu hrane, obrascima sna, on je vrhunski profesionalni sportista. Ne mogu dovoljno da kažem o njemu i da opišem koliko mi je žao što ne dobija podršku koju zaslužuje", rekla je i potom poentirala.

"Niko neće napustiti ljubav prema Federeru i Nadalu, ali možda kada oni ostave rekete, ljudi će cijeniti ono što je Đoković učinio u sportu", rekla je Anabel Kroft.