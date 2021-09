Biće Srbija prvak Evrope! Boba Kovač za minut objasnio kako se postaje šampion!

Selektor Kovač vjeruje u svoje momke, a oni su njegov govor dočekali sa oduševljenjem.

Izvor: Twitter/printscreen/@EdinSkoric

Odbojkaši Srbije počinju svoj pohod na odbranu evropskog zlata. Tim Slobodana Kovača je pobedom nad Slovenijom u finalu prije dvije godine postao prvi u Evropi, a sada kreće u odbranu tog rezultata.

Prvi meč se igra od 20:30 sa Belgijom, a srpski momci su u grupi sa Grčkom, Poljskom, Ukrajinom i Portugalom, uz naravno već pomenute Belgijance.

Pred sam početak takmičenja isplivao je snimak posljednjeg razgovora selektora Kovača sa svojim izabranicima.

"Ljudi, pogledajte me samo u oči svi ako možete, jer ako bi bio motivacioni govor bilo bi vještački i nema apsolutno ništa od toga, onda je fraza. Ne, imam ono što imam u srcu i što svi imamo na srcu i što sam rekao u Berlinu", počeo je svoje obraćanje Kovač.

A onda je jasno rekao da vjeruje u uspjeh i to onaj najveći. Srbija će sa njim na klupi juriti titulu šampiona Evrope!

"Bićemo prvaci Evrope 19. ako ubijedite danas, sutra i prekosutra sebe, ali zaista ubijedite u ono što ja vjerujem, u šta vjeruje svako od nas ovdje u stafu, a znam da je u srcima svakog od nas. Ubijedite danas, sutra i preksutra sebe da smo mi najbolji ovdje, a 19. ćemo ubijediti cijelu Evropu i cijeli svijet", rekao je Kovač.

On je poručio svom timu da su Belgijanci samo prvi korak, a da čelična volja koju će pretočiti na teren može opet da ih odvede na sam vrh.

"Siguran sam apsolutno u to i to govori srce, to govori volja, čelična volja koju ćete vi kao britka sablja da pretočite na teren. Hajde da zgazimo Belgijance", dodao je on.