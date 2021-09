Zverev uzeo set poslije nesportskog poteza, Vilander ga brani!

Jedan detalj sa četvrtfinala je svima upao u oči, a poslije toga je Zverev "okrenuo" meč.

Izvor: Profimedia/BELGA PHOTO PATRICK HAMILTON/Mondo/Stefan Stojanović

Aleks Zverev je prošao u polufinale US Opena gde će se sastati sa Novakom Đokovićem. Tu je stigao poslije pobjede nad Lojdom Herisom u četvrtfinalu, a na tom meču svi su zapamtili jedan detalj.

Kada se stiglo do taj-brejka u prvom setu pri rezultatu 6:5 za Herisa Zverev je tražio prekidanje meča, kako bi se isključio veliki ekran koji je stajao iza igrača.

Heris je u tom momentu imao servis, a poslije pauze koja je potrajala oko 2-3 mintua Južnoafrikanac je izgubio nerve i Zverev je uzeo set. Sada je o tom potezu pričao Mats Vilander, koji je detaljno analizirao igru Nijemca pred meč sa Novakom.

"On se žalio na veliki TV ekran koji je tačno iznad igrača, a Saša se rano u prvom setu žalio na to", počeo je Vilander.

On smatra da je prekid koji je uslijedio bio opravdan, a kako kaže, Zverev je još ranije od sudije tražio da isključi sporni ekran.

"Kada je već bilo 6:5 za Herisa pri njegovom servisu u prvom setu na kraju je Saša rekao da neće da izgubi set zato što ne može da se koncentriše na loptu", dodao je Vilander.

Nastavio je da nalazi opravdanja za Zvereva, ali je na kraju i on rekao da ovakav potez vjerovatno nije bio sportski.

"Zašto se žalio? Jer je slika išla sa nečijih nogu, pa ponovo na cijeli teniski teren, pa ponovo na noge, tako da mu je izgledalo da se slika pali i gasi i to mu je upadalo u oči. To možda nije sportski, ali to je sigurno to uradio na iskustvo. I na kraju je upalilo", prokometarisao je spornu situaciju Vilander.