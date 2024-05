Borac pred ovjerom šampionske titule: Euforije nema, spremni smo za "finale" prvenstva!

"Nema euforije, ima taj pozitivan naboj. Jedva čekamo utakmicu, da pred našim navijačima osvojimo i proslavimo titulu", poručio je kapiten Borca Srđan Grahovac pred duel sa Igmanom.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Jedna stepenica dijeli fudbalere Borca od cilja, osvajanja šampionske titule u Premijer ligi BIH. Biće to duel pretposljednjeg kola PLBIH protiv Igmana u ponedjeljak od 17 časova, a trijumf crveno-plavima donosi treću šampionsku titulu u klupskoj istoriji.

Trener Vinko Marinović rekao je da njegova ekipa zna šta treba da uradi i pozvao navijače da ju nagrade i svojim prisustvom pomogne fudbalerima Borca u ostvarenju cilja koji je zacrtan pred početak sezone.

"Ovi momci su prošli dosta izazova, imali su dosta teških utakmica i sada je pred nama je zadnji izazov pred osvajanje tri boda i titule. Momci su sasvim sigurno svjesni utakmice, znaju šta traba da urade u svakom trenutku. Pozivam navijače da dođu u što većem broju, da nagrade ove momke i da im pomognu da dođemo do našeg cilja", rekao je Marinović.

Ono što može da ga raduje je odlična efikasnost u samom finišu sezone i činjenica da su njegovi igrači u prošlom kolu postigli čak šest golova, čime su ujedno i oborili klupski rekord kada su u pitanju gostujuće utakmice u Premijer ligi.

"Sigurno da je lije osjećaj kada je ekipa efikasna. To nas veoma raduje pred ove utakmice koje nam još slijede. Sada smo orjentisani samo prema Igmanu i prvenstvu. To je svakako odlična stvar da su igrači postigli toliko golova, da imaju samopouzdanje i to nam daje vjeru i da ćemo u ponedjeljak biti efikasni i da ćemo doći do pobjede", poručio je Marinović.

Cijene karata Ulaznice za prvenstvenu utakmicu sa Igmanom važiće i za revanš meč finala Kupa BIH protiv Zrinjskog (četvrtak, 18.00). Cijene ulaznica Zapadna tribina: Sektor A i D - 10KM, Sektor B i C - 15 KM, Dječija (do 14 godina) - 5 KM Istočna tribina - 5 KM, ulaz djeci do 10 godina besplatan. Ulaznice se mogu kupiti u fan šopu ( petak i subota 13.0- 20.00, nedjelja 10.00-16.00, ponedjeljak 12.00-16.00, kao i na biletarnici na zapadnoj tribini i kiosku na Istoku (14.00-18.15)

Kapiten Srđan Grahovac istakao je da je duel sa Igmanom prvo od dva finala koje će sa svojim saigračima igrati ove sedmice.

"Ulazimo u sami finiš prvenstva, čeka nas možemo reći finalna utakmica u prvenstvu. Nakon dugog prvenstva za nas je ovo finalna utakmica, imamo priliku da sa tri boda kući pred svojim navijačim ovjerimo titulu. Svi jedva čekamo utakmicu, znamo kroz šta smo prošli čitavu sezonu, znamo koliko smo radili, kako smo se ponašali, nosili sa porazima, nosili sa dobrim stvarima i sa problemima. Kao kapiten mogu samo reći da sam pre prenponosan što sam kapiten ovakve grupe momaka. Oni su zaslužili sve ovo i ponavljam jedva čekamo utakmicu da pred našim navijačima pobijedimo i proslavimo titulu", rekao je Grahovac.

"Nema euforije, ima taj pozitivan naboj. Zrinjski igra jako dobro, diše nam za vratom, tako da zadnjih šest-sedam utakmica nismo imali prava na kiks, tako i sada. Nemamo pravo na kiks, pozitivan naboj je tu pred najvažniju utakmicu , međutim, euforije nema i to je ono što nas je krasilo cijelu sezonu", dodao je on.

Kada se vratio u borac istakao je da je došao da se bori za trofeje. Da li je očekivao da će uslovno rečeno ovako brzo imati priliku da igra utakmicu za trofej.

"Iskreno, vjerovao jesam, zbog toga sam se i vratio. Odrastao sam na ovom stadionu, tako sam vaspitan da je sasvim normalno da idem na pobjedu. Ja sam u svakoj sezoni išao na pobjedu gdje god sam igrao, a pogotovo ovdje na svom terenu u svom klubu. Očekivao jesam, a s druge strane nisam očekivao da će biti ovako dobra sezona. Kad kažem dobra sezona ne mislim samo na rezultate, nego na sve zajedno kako je ovo sve izgledalo. Uvijek apostrofiram kakvu grupu momaka imamo, kakvu svlačionicu imamo. Svako ima svoje neke ciljeve i apetite, ali sve je to tako dobro funkcionisalo, iskren da budem nisam očekivao da će sve tako biti“.

Ni on ni ostali u klubu još ne razmišljaju o revanšu finala Kupa BIH koje je na rasporedu u četvrtak.

"Nama je fokus na ovoj prvoj utakmici koja nam donosi titulu. Svima nam je primarni cilj ove sezone bilo prvenstvo. U Kupu smo isto igrali svaku utakmicu maksimalno pa dokle doguramo, šef je imao i luksuze da možda u nekim utakmicama odmara neke igrače, što je opet pokazalo neku našu snagu. Ali otom-potom, idemo prvo da završimo posao u prvenstvu, pa ćemo pričati o Kupu", poručio je kapiten Borca.