Novak poslije meča citirao Kobija Brajanta: Je l' se sjećate kad su Lejkersi dobili onaj meč?

Nije gotovo, zna to Novak Đoković.

Izvor: Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković boriće se u nedjelju protiv Danila Medvedeva za 21. rekordni grend slem u karijeri, dok ima šansu i da postane prvi teniser poslije više od pola veka koji je osvojio sve velike trofeje u kalendarskoj godini.

Obećao je da će igrati kao da mu je to "posljednji meč u karijeri", a na konferenciji za medije je rekao da je navikao da se nosi s pritiskom, pa da je tako uspio da napravi i preokret i protiv Zvereva. Posao još nije završen, a to je dobro naučio od pokojnog prijatelja Kobija Brajanta koga je citirao poslije polufinala.

"Sjećam se jednog od Kobijevih finala NBA plej-ofa", počešao se po bradi Đoković

"Mislim da su Lejkersi vodili 3:1 i nakon toga je Kobi održao zanimljiv intervju gdje je rekao zašto bi trebalo da budemo srećni? Posao nije završen. On je bio neko kome sam se divio. Takav stav imam i ja - posao nije završen. Uzbuđen sam, motivisan sam, bez sumnje. Više nego ikad želim pobjedu, ali imam još jedan meč do kraja...", kazao je Đoković koji tako neće ni proslaviti pobjedu nad Zverevim.

Pojasnio je da ima rutine koje mu pomažu u ovim situacijama, voli da se izoluje i bude okružen prijateljima, a vidjećemo da li će mu to iskustvo pomoći da sruši Danila Medvedeva za koga će navijati Federer i Nadal.

Već mu je održao lekciju u Australiji, a čini se da kad god djeluje da je na konopcima - srpski as se probudi.

"Takvu reputaciju ne možete da dobijete instant, za to je potrebno vrijeme. Vjerovatno svi veliki mečevi oko mene, sve velike titule, su bili izgrađeni na toj auri koja kaže da kod mene postoji duh da nikada neću pasti, posebno na grend slemovima. Znaju da do posljednjeg udarca stvari mogu da se preokrenu. Tako je bilo nekoliko puta kroz moju karijeru. Drago mi je da me protivnici tako gledaju", rekao je Đoković i zaključio:

"Hoću da osjećaju da su pod ekstremnim pritiskom kada igramo na velikoj pozornici."

Za razliku od ove, drugu izjavu na terenu "Artur Eša", u kojoj je želio da pohvali Sašu Zvereva za trud, neki su mu odmah izvukli iz konteksta i napravilu od toga priču.