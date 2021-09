Novak ide na sve ili ništa: Kao da je posljednji meč u karijeri! Đoković želi samo jedno u Njujorku: Za ovo se živi!

Novak Đoković je imao emotivno izlaganje poslije plasmana u finale US opena.

Samo još malo, samo još jedan trijumf nedostaje Novaku Đokoviću da uđe među besmrtne.

Da bi prestigao Rodžera Federera i Rafaela Nadala po broju grend slem titula i došao do kalendarskog grend slema moraće u finalu US opena da savalda Danila Medvedeva koji je prvi stigao do finala.

Pretposljednji korak je napravio trijumfom na stadionu "Artur Eš" koji mu je konačno aplaudirao. Pobijedio je Aleksandera Zverevau polufinalu - 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

"Želim prvo da kažem hvala! Atmosfera je bila najbolja od početka turnira. Sjajno, nevjerovatno zaista. Ovo su momenti za koje živimo. Unikatna prilika o kojima sanjamo, motivacija za izlazak na teren, za rad, onda se isplati kada igrate u ovakvom ambijentu na ovakvom stadionu. Hvala vam", rekao je Novak na terenu.

Intervju je radio Patrik Mekinro koji je više puta nasmijao Novaka. Prvo pitanjem o jednoj razmjeni koja je trajala 53 udarca.

"Ne želiš da znaš šta mi je prošlo kroz glavu poslije tog poena", našalio se Nole.

Zatim je pričao o svojoj mentalnoj snazi.

"Ima mnogo raznih emocija, uragan, tornado kroz koji prolaziš. Bio to set ili poen, sam si na terenu. Uspio sam da razvijem formulu koja djeluje za mene. Nema čarobnog napitka, pa da kažem to je to. Ima dosta stvari koje kombinujete. Tenis je divan, ali zahtjevan sport. Morate da nađete balans između tijela i glave da biste se borili za najveće turnire. Ja sam blagosloven što mogu da se borim na velikoj sceni."

Taman kada je započeo pitanje o napadu na četvrti US open i svim rekordima Novak ga je prekinuo.

"Idem po četvrti US open. Ništa o rekordima ne želim da pričam.. Znam da ljudi žele da čuju da pričam o tome. Imamo još jedan meč. Idem na sve ili ništa! Idem na sve. Daću tijelo, dušu, srce, glavu. Sve ću dati za to, kao da je moj posljednji meč u karijeri", zaključio je Đoković.

Poslije toga je dobio ovacije od svih sa tribina koji su ustali da konačno pozdrave šampiona. Izgleda da je i američka publika konačno shvatila da može da bude dio istorije i da treba da bude uz Novaka, a ne protiv njega!