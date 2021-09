Tajna Novakovog uspjeha? Srpskog šampiona pitali šta je ključ, on istakao 2 stvari

Novak je uvijek u sadašnjem trenutku i ne opterećuje ga ništa što se dešava oko njega.

Najveća sportska tema ovih dana je svakako nastup Novaka Đokovića na US Openu. Srpski teniser je uspeo da dođe do finala i da tako u 34. godini dokaže da je ubjedljivo najbolji na planeti.

Godine mu ne mogu ništa, a nekadašnji proslavljeni odbojkaš, a sada sportski psiholog Andrija Gerić smatra da je ključ Đokovićevog uspjeha upravo mentalna snaga.

"Mislim da kako meč odmiče on igra sve bolje i bolje. Ono što on fantastično radi je da zaboravlja ono što je bilo. Može da se desi da odigra loše jedan set, ali on naredni igra kao da se ništa nije desilo. On to fantastično radi i dobro bi bilo da i nas nauči da svi to dobro radimo", rekao je Gerić gostujući u jutarnjem programu TV Prva.

On je naglasio da mentalna snaga nije nešto sa čime se čovjek rađa i da je Đoković tokom karijere uspio da napreduje i nauči kako da se nosi sa pritiskom.

"To su stvari koje se vježbaju, to nije on dobro radio kada se pojavio, kad je bio mlad. Jako je važna i ta vizuelizacija, jer možemo da napravimo situaciju takvu da nas motiviše ili da nas demotiviše", dodao je on.

Novak je više puta tokom ovogodišnjeg US Opena izgubio prvi set, ali ga to nije omelo da redom dobije sve svoje protivnike.

"Njegova najveća sposobnost je da bude u sadašnjosti u ovom trenutku, on to jako dobro radi."

Na kraju je Gerić istakao da je inat ono što pokreće Novaka ka pobjedama.

"Sigurno da je tu njemu gorivo i ono što ja mislim da on koristi inat. Sportisti to prenesu u bijes, što nije dobro, ali inat kao nešto što ga pokreće da pokaže da nisu u pravu ga nosi. Ja se nadam da ćemo uživati u lijepom meču i da će se pokazati ko je bolji, a mi znamo ko je bolji", završio je on.