Noletov pobjednički krik od DVA METRA: Kad je uzeo Medvedeva rekao sam napraviću te u prirodnoj veličini!

"Nole, ako danas pobijediš napraviću te u prirodnoj veličini", rekao je 77- godišnji Dušan Lepir, koji je ispunio svoje obećanje i nakon osam mjeseci rada napravio skulpturu Novaka Đokovića od drveta.

Pogledajte 05:33 Drveni Novak Đoković ... Izvor: MONDO/Goran Arbutina Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Opština Srbac u Republici Srpskoj odavno je poznata po peradarstvu i tekstilnoj industriji, ali bi ubuduće mogao da ju proslavi i Novak Đoković!

Najbolji svjetski teniser dobio je skulpturu u prirodnoj veličinu, i to od drveta, a za to je zaslužan njegov veliki fan Dušan Lepir (77).

Penzionisani nastavnik matematike već dvije i po decenije bavi se izradom eksponata od drveta, a njegova kolekcija od preko 500 primjeraka sredinom ovog mjeseca dobila je možda i najvredniji – Novaka Đokovića u prirodnoj veličini.

Vrijedni i energični starac iz Srpca kome bismo dali bar jednu deceniju manje, ako ne i više, tokom proteklih 25 godina od drveta koje je pronalazio u prirodi izrađivao je figure ljudi, životinja, posebnu kolekciju "Šanpirovih zavrzlama", pa i erotsku kolekciju drvenih eksponata, ali u međuvremenu na svjetskoj sceni se pojavio Novak Đoković i vrlo brzo popeo do najvećih visina.

"Pošto je Nole kao mlad brzo napredovao i postao prvak svijeta tako je postao naš najbolji ambasador i ja sam ga, dabome, kao patriota odmah prihvatio i zavolio. Počeo sam da ga revnosno pratim u svim mečevima i vrlo brzo sam postao totalni obožavalac. Ali to sam primio toliko emotivno da sam sagorjevao i kad pobjeđuje. Pa i kad pobjeđuje ne mogu odgledati kompetne mečeve nego izađem da prošetam, da splasnem. A kada izgubi – Bože sačuvaj, to je katastrofa! Po tri noći ne spavam!"

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

Na ideju da napravi Novaka Đokovića u prirodnoj veličini došao je prije pet godina, ali u međuvremenu nije uspio da nađe adekvatan materijal, pa je napravio samo manju figuru, koju je prošle godine trebao uručiti srpskom teniseru u Banjaluci, ali je sve pokvarila korona zbog koje svjetski broj jedan nije mogao da dođe.

Međutim, planovi su oživjeli tokom ovogodišnjeg Australijan opena, odnosno finalnog meča sa Danilom Medvedevim. Temperamentni Lepir, kako kaže, znao je da će to biti napet meč, pa nije mogao da gleda, već je umjesto toga otišao da šeta obližnjom planinom Motajicom, gdje je naglas “razgovarao” sa Novakom.

"U jednom trenutku sam poželio da mu pomognem, podigao sam glavu i ruke u nebo i zvao ga i želio da mu pomognem i psihički i fizički. Da li je to bilo moguće ne znam, ali znam da sam mu tog trenutka dao obećanje – Nole ako danas pobijediš, napraviću te u prirodnoj veličini"!

Svjestan je da bi njegov razgovor u šumi mnogima izgledalo čudno, ali njegovoj sreći nije bilo kraja kada se vratio i čuo od sina da je Đoković savladao Rusa i osvojio prvi gren slem sezone.

Tog 21. februara se odmah bacio na izradu skulpture od divljeg jasena kojeg je našao oborenog u šumi. Nije to bio idealan materijal jer je bio pun vlage, morao je nešto i da popunjava zdravijim drvetom. Koristeći sjekire, testere, dlijeta, turpije, šmirgl papir, a od električnih uređaja brusilicu i bušilicu, nakon gotovo osam mjeseci, 12. oktobra, simbolično na dan opštine Srbac završio je skulpturu visoku preko dva metra i tešku preko 100 kilograma.

I to u onoj pobjedničkoj pozi koju je nazvao "Kolosalni Nole – div".

Izvor: MONDO/Vedran Ševčuk

"Ja Novaka Đokovića vidim kako ga vi sad vidite. Ja se izjašnjavam da sam ga napravio u prirodnoj veličini, međutim, realno odstupa prema višem. Novak Đoković je visok 186 a ovaj Nole je visok 2,08. Nisam ga vagao ali cijenim da ima 110 kilograma. Zato dole piše Kolosalni div, jer ja Noleta vidim kao diva".

Prvobitni plan bio je da svom Noletu doda teniski reket iz prodavnice sportske opreme, ali kako je posao odmicao, uvidio je da to neće biti moguće, pa je na kraju izradio drveni reket koji je vjerna replika, sa španom, znakom Novaka Đokovića, te sitnim potpisom ŠP na amortizeru, koji simbolizuje njegov umjetnički potpis "ŠanPir" (kombinacija autorovog imena i prezimena).

"Ja sam zaista mislio da neće biti problema za reket, kad napravim skulpturu da odem i kupim reket u prodavnici. Međutim, taj profesionalni reket je za njega malen. On mora da bude u proporciji. I onda sam odlučio da pravim drveni reket. On me namučio makar upola koliko cijeli Nole. Veoma sam zadovoljan reketom ovo je po mom mišljenju danas najveći reket na zemaljskoj kugli".

Za njegovog Noleta pročulo se čim je krenuo sa izradom i već je imao zainteresovanog kupca. Skulpturu ipak, nije prodao, jer kako kaže, ljudi ne znaju da cijene koliko to vrijedi pa nije ni želio da se cjenka. Malu figuru koju je namijenio kao poklon srpskom teniseru će sigurno uručiti Novaku Đokoviću, a na kraju razgovora za MONDO otkrio je i kakvu bi sudbinu volio za njegovu impozantnu skulpturu.

"Ako se pojavi kupac koji je pravo zainteresovan dabome da mu moram saopštiti cijenu, ali ja bih volio da se ne pojavi nijedan takav prije Noleta jer po mom mišljenju, ova figura, najprimjerenije je da bude u Fondaciji Novaka Đokovića. Nole ima fondaciju i u tim prostorijama bi ova skulptura trebala da bude. Pa ću čekati to", zaključio je Lepir.